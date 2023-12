PVDA Kortrijk voert actie over verdwijnen van twee Kortrijkse buslijnen: “Te makkelijk om naar Vlaamse regering te wijzen”

Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) uitte vrijdag dat hij boos is over de vele haltes die verdwijnen met het nieuwe vervoersplan van De Lijn. PVDA Kortrijk protesteerde aan de ingang van het Kortrijkse stadhuis, net voor het begin van de gemeenteraad van 11 december, om aan te kaarten dat het Kortrijkse stadsbestuur wel in de pap te brokkelen had en dat veel mensen in de kou blijven staan met de nieuwe buslijnen.

Hete aardappel doorschuiven

“We zijn blij dat Vooruit duidelijk standpunt in neemt”, reageert federale kopvrouw voor PVDA Natalie Eggermont op de uitspraken van schepen van Mobiliteit Axel Weydts. “Wij voeren al van bij het prille begin actie tegen de aangekondigde kaakslag bij De Lijn. Toen we twee jaar geleden aan de gemeenteraad stonden omdat mensen in dichtbevolkte wijken tot één kilometer zullen moeten stappen naar een bushalte, suste Weydts nog de gemoederen. ‘Je moet iets verder stappen, al is dat in principe niet onoverkomelijk’, kregen we toen te horen.”

“Het is te gemakkelijk om met de vinger naar de Vlaamse Regering te wijzen”, meent Eggermont. “De Lijn en Minister Lydia Peeters kaatsten de bal bovendien gewoon terug, met de boodschap dat alle gemeenten in de vervoerregioraden hebben ingestemd met de uitvoering van de tweede fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid. Politici die de hete aardappel naar elkaar doorschuiven, daar hebben de mensen echt wel hun buik vol van,” aldus Eggermont.

Trek uw plan

Vooral het verdwijnen van Lijn 2 en Lijn 9 roept heel veel onbegrip op bij de partij. Die rijden door dichtbevolkte wijken met veel nieuwe sociale woningen en scholen, geeft Eggermont aan. “De besparingspil werd verzacht door een belofte van “vervoer op maat” als alternatief. Maar dat vervoer op maat is momenteel vooral “trek uw plan.”

“Al twee jaar vragen wij duidelijkheid over wat dat vervoer op maat dan wel zal zijn en wat het zal kosten voor de mensen. De budgetten hiervoor zijn door de Vlaamse Regering opgetrokken van 31 naar 70 miljoen. PVDA wil weten hoeveel de stad Kortrijk heeft gekregen en waarvoor dat gebruikt wordt. Want momenteel moeten de mensen hun plan trekken met deelauto’s, deelfietsen en deelsteps. Maar veel mensen nemen de bus net omdat ze niet meer met de auto kunnen rijden, minder goed te been zijn, of als het te slecht weer is om te fietsen.”

Natalie Eggermont van PVDA © Rémi Bruggeman

“De Flexbus, die de huidige belbus zal vervangen, is momenteel één zwart gat. Op vandaag is nog niet geweten welke reizigers in Kortrijk beroep zullen kunnen doen op de flexbus. Op de site van Hoppin staat dat je nu al telefonisch kan reserveren voor een rit vanaf 6 januari. PVDA nam de proef op de som en nam contact op om een rit te reserveren van de halte Minister de Taeyelaan, aan de Buildings, naar het station van Kortrijk.”

“Vandaag is nog niet eens geweten welke reizigers beroep zullen kunnen doen op de Flexbus” -Natalie Eggermont

Veel vragen

“Zo kwamen we te weten dat nog niet beslist is of de flexbus daar wel mág passeren. Enkel mensen die geen reguliere halte dichtbij hebben kunnen de flexbus reserveren. Die lijst van haltes is nog in beraad, dus reserveren is eigenlijk nog niet mogelijk. Bewoners van Kortrijk kunnen nu dus niet weten of ze binnen een maand, in putje winter, de flexbus naar hun werk of school zullen kunnen nemen. Dat kan echt niet.”

“We vragen nu dus om het het behoud van Lijn 2 en Lijn 9. Vooral rond Lijn 9 krijgen we heel wat vragen binnen. De nieuwe Lijn 70, die Lijn 9 vervangt en langs de Visserskaai zou rijden, kan perfect indraaien in de Vredelaan en langs de Minister De Taeyelaan, de Wilgenlaan en Kapel Ter Bede terug naar het kanaal rijden en zo haar route verder zetten. Dat is een kleine omweg, die ervoor zorgt dat belangrijke wijken (Nieuw Kortrijk, de Buildings en Drie Hofsteden) toch hun bushalte behouden. Daarnaast willen we ook duidelijkheid over het vervoer op maat”, besluit Natalie Eggermont.