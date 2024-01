Dit zijn de nieuwe buslijnen in regio Kortrijk

Op 1 juli ging de eerste fase van de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid van start, met vele aanpassingen in het busnet van De Lijn tot gevolg. Op 6 januari start de volgende fase genaamd Hoppin. Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in de vervoerregio Kortrijk.

Het hoofdprincipe bij de uitvoering van het decreet was dat de onbenutte lijnen worden afgeschaft en de overbevraagde versterkt. In de afgelopen maanden werden de genomen aanpassingen besproken en afgestemd met de lokale besturen, binnen de vervoerregioraden. De Lijn zal samen met de vervoerregioraad Kortrijk de veranderingen monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Zuidelijke (deel)gemeenten

Om het bos door de bomen te blijven zien, geven we hier mee welke lijnen erbij komen in de regio. De stadslijn 2 Kortrijk Station – Xpo – Hoog Kortrijk rijdt tijdens de spits op schooldagen om de 10 minuten naar Hoog Kortrijk. Deze nieuwe lijn zorgt er op zondagen voor dat studenten naar hun kot kunnen. Bussen rijden dan specifiek naar Hoog Kortrijk.

Ook Lijn 82 Kortrijk – Marke – Lauwe – Rekkem – Menen is nieuw. Deze bus rijdt om het half uur tussen Kortrijk, Marke en Lauwe. Deze lijn rijdt van Lauwe naar Menen om het uur en vanaf Menen station door naar Ons Dorp en Menen Begraafplaats. Dit zorgt voor een nieuwe avondbediening tussen Kortrijk en Lauwe en samen met Lijn 81 Wervik – Menen – Rekkem Paradijs – Moeskroen voor een bus om het half uur tussen Rekkem en Menen.

Drie Hofsteden, Soetens Molen en Lange Munte

De nieuwe Lijn 851 Kooigem – Spiere – Avelgem – Anzegem – Waregem zorgt in de spits voor de specifieke schoolritten. Deze nieuwe lijn rijdt tussen Spiere-Helkijn en Avelgem steeds via Sint-Denijs en Moen.

In de regio Drie Hofsteden, Soetens Molen en Lange Munte is er een volledig nieuw aanbod. Dit zijn de nieuwe lijnen:

– Stadslijn 3 Kortrijk Station – Lange Munte (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 30 Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem (elk halfuur op weekdagen en elk uur op zondag);

– Lijn 33 (Kortrijk –) Zwevegem –Sint-Denijs – Spiere (elk uur);

– Lijn 301 Kortrijk – Zwevegem – Vichte – Otegem – Avelgem (pendelstudenten);

– Lijn 302 Kortrijk – Zwevegem – Deerlijk – Nieuwenhove (scholieren).

Bissegem en Heule

De nieuwe stadslijn 4 Kortrijk Station – Bissegem Tientjesstraat rijdt vanaf Bissegem door als lijn 5 naar Heule en Kortrijk Station. Deze nieuwe lijn zorgt op week- en zaterdagen samen met de lijn 40 Kortrijk – Wevelgem – Menen voor betere verbindingen. Je hebt zo om de 15 minuten een bus tussen Kortrijk Station en Bissegem Plaats, en op zondagen is dat om het uur.

Nieuwe stadslijn

Ook richting Heule zijn er heel wat nieuwe lijnen. Vier nieuwe bussen zorgen er samen met lijn 60 voor dat jij op je bestemming raakt. De nieuwe stadslijn 5 en lijn 50a en -b brengen je samen vlot van en naar Heule. Dit zijn alle nieuwigheden richting Heule:

– Stadslijn 5 Kortrijk Station – Heule Zuidstraat (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 50a Kortrijk – Moorsele – Ledegem (elk uur en op zondag elke 2 uur);

– Lijn 50b Kortrijk – Moorsele – Wevelgem;

– Lijn 502 Kortrijk – Heule – Gullegem – Sint-Eloois-Winkel – Lendelede – Izegem – Ardooie.

Houtmarkt, Sint-Janswijk en Gentse Poort

Met de Lijn 70 en 709 reis je naar de omgeving van de Houtmarkt, Sint-Janswijk en de Gentse Poort. Lijn 70 Kortrijk – Stasegem – Harelbeke – Deerlijk – Waregem gaat om het halfuur tussen Kortrijk, Stasegem, Harelbeke en Deerlijk. Op zondagen is dat om het uur. Deze nieuwe lijn rijdt van Deerlijk verder naar Waregem om het uur. Deze nieuwe lijn zorgt in Harelbeke voor een aansluiting met de trein naar Gent en voor een betere bediening van Stasegem en Deerlijk.

Lijn 709 Kortrijk – Stasegem – Harelbeke – Vichte – Anzegem rijdt enkel in de spits in functie van de scholen. Deze nieuwe lijn rijdt volgens dezelfde reisweg als Lijn 70 tussen Kortrijk en Deerlijk en vanaf Deerlijk via Vichte naar het Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem.

Overleie, Pius X en Kuurne

Naar Overleie, Pius X en Kuurne reis je met drie nieuwe lijnen:

– Lijn 21 Kortrijk – Kuurne – Harelbeke – Hulste (elk halfuur en op zondag elk uur);

– Lijn 22 Kortrijk – Kuurne – Ingelmunster – Tielt;

– Lijn 221 Kortrijk – Kuurne – Ooigem – Oostrozebeke – Wielsbeke.