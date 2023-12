Actievoerders krijgen hun zin: buslijnen worden aangepast

De aangekondigde wijzigingen in de buslijnen van De Lijn hebben een grote impact voor Oostende. Stad Oostende luisterde naar de zorgen van de Oostendenaars en ging in gesprek met De Lijn. Er worden oplossingen voorzien voor de verbindingen naar Raversijde en de Vuurtorenwijk en voor de schoolverbinding naar Gistel via de Gistelsesteenweg. Er wordt onder meer tegemoet gekomen aan het protest van de inwoners van Raversijde.

De Lijn kondigde een aantal wijzigingen aan voor de buslijnen in Vlaanderen. Deze wijzigingen kaderen binnen de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid, die wil inzetten op vlotte verbindingen en het combineren van vervoermiddelen. Een aantal van de wijzigingen in Oostende hadden echter een grote impact voor de Oostendenaars. Stad Oostende luisterde naar de zorgen van de bewoners, en ging in gesprek met De Lijn.

Raversijde: buslijn 60 Oostende – Luchthaven – Nieuwpoort – Koksijde – Veurne

Om toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer te voorzien vanaf de wijk Raversijde, heeft Stad Oostende aan De Lijn gevraagd om de halte in de Middenlaan opnieuw op te nemen in de ritten. Vanaf 6 januari zullen op weekdagen en zaterdagen twee ritten per uur van lijn 60 tot aan de eindhalte Transvaalstraat (in de Middenlaan) rijden. Op zondag is dit één rit per uur. Deze bussen zullen via de Westlaan richting de Zeedijk rijden, om dan de Middenlaan in te rijden. De bussen die als eindbestemming de luchthaven hebben, zullen op de bestemmingsinfo bovenaan de bus ‘Luchthaven’ vermelden, deze die doorrijden tot in de wijk zullen ‘Raversijde’ vermelden op de display bovenaan de bus. In combinatie met de ritten van lijn 60 richting Middelkerke en Veurne, stoppen er in de wijk Raversijde op deze manier vier bussen per uur op weekdagen en zaterdagen en twee bussen per uur op zondagen.

Vuurtorenwijk: buslijn 2 Oostende – Groenendijk

Om een betere verbinding tussen Oostende en Bredene te voorzien, en een toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer vanuit de wijk Vuurtoren, heeft Stad Oostende aan De Lijn gevraagd om een oplossing aan te bieden aan de inwoners van de wijk. Vanaf april 2024 zullen de ritten van lijn 2 doorrijden tot aan een tijdelijke halte in de omgeving van de Breeweg, waar overgestapt kan worden op lijn 4 om Bredene te bereiken. Dit gaat over een tijdelijke oplossing. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing door De Lijn, waarbij een knooppunt gerealiseerd wordt in de Breeweg. Daar zal er een vlotte aansluiting van lijn 2 en 4 mogelijk worden.

Schoolverbinding naar Gistel via de Gistelsesteenweg: nieuwe buslijnen 3 en 305

Met de aankondiging van de nieuwe Stadslijn 3 Oostende – Meiboom – Baanhof dreigde de verbinding naar Gistel via de Gistelsesteeweg weg te vallen. Omdat Stad Oostende het belangrijk vindt om een goede schoolverbinding te blijven voorzien, werd hiervoor extra aandacht gevraagd aan De Lijn. Aanvullend op stadslijn 3 Oostende – Meiboom – Baanhof, wordt vanaf 6 januari 2024 een extra buslijn voorzien: lijn 305 Oostende – Baanhof – Gistel. Deze lijn is gericht op de schoolverbinding naar Gistel. ’s Ochtends is er een rit voorzien richting Gistel en ‘s avonds zijn er twee ritten richting Oostende. Op woensdag is er een middagrit richting Oostende. Deze extra buslijn zorgt voor een ruimere bediening van Baanhof naar de Gistelsesteenweg en omgekeerd. Daarnaast blijft de verbinding naar Gistel ook mogelijk via de lijnen 50 Oostende – Gistel – Westkerke – Eernegem – Koekelare en 51 Oostende – Gistel – Westkerke – Eernegem – Torhout. Beide lijnen zorgen voor een bus om het half uur tussen Oostende, Gistel, Westkerke en Eernegem.

Deze aangepaste dienstregeling voor de bussen is te vinden opwww.delijn.be/oostende, de routeplanner wordt later nog aangepast.