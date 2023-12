Nieuw hoofdstuk in openbaar vervoer in regio Brugge

Op 6 januari 2024 begint een nieuw hoofdstuk voor het openbaar vervoer in vervoerregio Brugge, met de introductie van de tweede fase van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie. Hiermee zet de Vlaamse overheid in op een modal shift via efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Het nieuwe net werd in samenspraak met de vervoerregioraad en de lokale besturen opgemaakt. Hoppin streeft ernaar om via een gelaagd netwerk nieuwe mogelijkheden te creëren voor reizigers. Hoewel school- en werkverplaatsingen belangrijk blijven, beoogt het nieuwe plan ook extra opties voor recreatief openbaar vervoer. De uitbreiding van het avondvervoer en de introductie van flexvervoer moeten de reizigers meer keuzemogelijkheden bieden.

Nieuwe lijn

Een voorbeeld van de vernieuwde aanpak van het streeknet is te vinden in de nieuwe lijn 30 Brugge – Jabbeke – Westkerke – Oudenburg – Oostende. Deze lijn zal van maandag tot en met zondag elke dertig minuten in beide richtingen rijden. Tussen Brugge en Varsenare Zeeweg is er zelfs een frequentie van elke tien minuten in beide richtingen, met op zondag een interval van vijftien minuten.

Op vrijdag- en zaterdagavond rijdt deze lijn tot Jabbeke (60′) en Varsenare (30′) tot ongeveer 2.30 uur. Ook lijn 39 Brugge AZ Sint-Jan – Stalhille – Klemskerke – De Haan zal voortaan van maandag tot en met zondag elke twee uur rijden.

Andere voorbeelden van de geoptimaliseerde dienstregeling van het streeknet zijn onder meer: Lijn 80 Brugge – Middelburg, die van maandag tot en met zaterdag frequenter zal rijden, namelijk om het uur, Lijn 20 Brugge – Oostkamp, met een halfuursdienst van maandag tot en met zondag en Brugge – Tielt, met een uurdienst van maandag tot en met zondag. Buslijnen 70 a en 70 b Brugge – Zedelgem – Torhout, die beide een uurdienst krijgen.

Avondvervoer

Het avondvervoer wordt geïntegreerd in de reguliere lijnen. Een uitbreiding komt er voor Blankenberge en Knokke-Heist: op vrijdag- en zaterdagavonden zullen zowel lijn 40 Brugge – Blankenberge als lijn 41 Brugge – Knokke rijden tussen 22:30 uur en 2:30 uur.

Het flexvervoer in de vervoerregio Brugge wordt uitgebreid naar het volledige gebied van de vervoerregio. Het wordt mogelijk om op weekdagen tussen 6:00 uur en 22:30 uur van de flexbus gebruik te maken (op zaterdag vanaf 8 uur en op zondag vanaf 9 uur). Alle bestaande haltes worden tevens flexhaltes.

Flexvervoer

In gebieden zonder reguliere bushaltes worden extra flexhaltes geïntroduceerd. Ook wordt er aan de avondreiziger op vrijdag- en zaterdagavond gedacht, met de invoering van flexvervoer tussen 22.30 uur en 2.30 uur rondom Brugge, inclusief routes van Brugge naar onder andere Zeebrugge, Damme en Hertsberge.

Tot slot wordt er een hertekening en aanpassing doorgevoerd in het noorden van de vervoerregio. Lijn 479 zal nu zeven keer per dag (op weekdagen en zaterdagen) een verbinding verzorgen tussen Brugge, Lissewege en Zeebrugge. Lijn 41 rijdt in Knokke verder naar de Oosthoek, terwijl lijn 48 op werkdagen een verbinding biedt tussen Blankenberge AZ Zeno, via Zeebrugge, Heist en Ramskapelle.

Verbeteringen

Volgens de Brugse burgemeester Dirk De fauw, voorzitter vervoerregioraad, heeft het vernieuwde plan enkele opvallende verbeteringen die een positieve impuls geven aan de regionale mobiliteit: “Belangrijk voor onze regio is de uitbreiding van het avondvervoer en ook het nieuwe vaste traject tussen Brugge en Zeebrugge, via Lissewege en Zwankendamme. Van maandag tot en met zaterdag zullen er verschillende ritten zijn in beide richtingen doorheen de dag, waaronder ook een laatavondrit.”

“Met deze uitgebreide bediening werken we een belangrijk hiaat in de bereikbaarheid van het noorden van Brugge weg. We kunnen stellen dat het gaat om een verdrievoudiging van het aantal ritten tussen het centrum en het noorden van Brugge. Bovendien is deze dienstverlening ook van kracht tijdens de schoolvakanties.”

Communicatie

Het nieuwe mobiliteitsnetwerk van De Lijn in de vervoerregio Brugge belooft een geoptimaliseerde reiservaring voor alle inwoners en bezoekers, met verbeterde verbindingen naar belangrijke bestemmingen in de regio. De Lijn nodigt iedereen uit om vanaf 6 januari 2024 de voordelen van dit nieuwe netwerk persoonlijk te ervaren.

Voor gedetailleerde informatie over het nieuwe net in Brugge kunnen reizigers terecht op www.delijn.be.

De reisweg uitstippelen doen reizigers makkelijk met de website of app van De Lijn. Op tal van manieren worden ze daar op weg geholpen: met de halte- en lijnpagina’s, de features ‘Voertuig op kaart’ en ‘Volg je rit’, en niet te vergeten ook de routeplanner. Die laatste begeleidt reizigers bij geplande omleidingen.