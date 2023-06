Dit zijn de buslijnen in West-Vlaanderen die op 1 juli veranderen

Op 1 juli gaat de uitrol van de eerste fase van het decreet basisbereikbaarheid van start. Dat wil zeggen dat de West-Vlaamse buslijnen van De Lijn hier en daar veranderen. Het basisprincipe daarbij was dat de onbenutte lijnen worden afgeschaft en de overbevraagde versterkt. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de veranderingen in jouw regio.

Vervoerregio Brugge

De stad Brugge krijgt 6 nieuwe stadslijnen. Deze lijnen brengen je van en naar de verschillende wijken rond het centrum. Lijn 1 en 2 rijden door het historische centrum via het station en ‘t Zand. Lijn 3 en 4 beginnen in Sint-Andries en eindigen respectievelijk in Sint-Kruis en Van Zuylen. Lijn 5 verbindt Sint-Michiels met AZ Sint-Jan en lijn 6 gaat ten slotte van Daverlo naar Koolkerke.

In de regio Brugge zijn er heel wat wijzigingen voor de lijnen van en naar Brugge. Sommige krijgen een ander lijnnummer, een nieuwe reisweg en/of een hogere frequentie. Dit zijn de lijnen met een nieuw nummer:

– De lijn Brugge – Blankenberge krijgt het nieuwe lijnnummer 40. De buslijn brengt je vanuit Brugge via Uitkerke rechtstreeks naar Blankenberge. Er komt een zo een vlotte directe verbinding, ook in de spits, met extra capaciteit tussen Blankenberge en Brugge.

– De lijn Brugge-Beernem-Knesselare krijgt het nieuwe lijnnummer 60. Er is een verhoogde frequentie op de reisweg binnen Brugge (tot Ver-Assebroek) en naar Oedelem. In de spits rijdt de bus door naar Aalter.

– De lijn Brugge – Moerkerke – Middelburg krijgt het nieuwe lijnnummer 80. Alle ritten krijgen een nieuwe reisweg in Brugge via Sint-Kruis Kerk. Op weekdagen zijn er ook een aantal extra ritten tussen Brugge en Moerkerke (Sint-Ritakerk).

– Nieuwe lijn 29 met verbinding Beernem – Oostkamp – Torhout op weekdagen.

Dit zijn de lijnen die een nieuwe reisweg krijgen:

– Lijn 27 Brugge – Kinepolis – Loppem integreert De Lijn in de nieuwe stadslijn 2 in Brugge naar Kinepolis. Naar Loppem reizen kan met lijn 72 en 74.

– Lijn 41 Knokke – Brugge krijgt een nieuwe reisweg in Brugge via de Blankenbergse Steenweg en Blauwe Toren naar Dudzele. De buslijn neemt in Knokke het aanbod over van lijn 44 tussen Knokke en Westkapelle.

– Lijn 52 Brugge – Jabbeke – Gistel – Oostende krijgt een nieuwe reisweg in Brugge via de Gistelsesteenweg en een hogere frequentie tussen Brugge en Varsenare (Zeeweg).

– Lijn 72 Brugge – Loppem – Zedelgem en 74 Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare krijgen een nieuwe reisweg in Brugge via de Rijselstraat.

Daarnaast wordt de avondbediening opgevoerd in het Brugse. Je kan voortaan zowel overdag, ’s avonds (tot ongeveer 23 uur) en op vrijdag- en zaterdagnacht (tot ongeveer 2 uur) reizen met:

– Lijn 1 AZ Sint-Jan – Station – Centrum – Sint-Kruis;

– Lijn 2 Coiseaukaai – Centrum – Station – Kinepolis;

– Lijn 6 Station – Sint-Jozef – Koolkerke;

– Lijn 21 Brugge – Oostkamp – Ruddervoorde;

– Lijn 40 Brugge – B-Park – Blankenberge*;

– Lijn 41 Brugge – B-Park – Dudzele (- Knokke*);

– Lijn 58 Brugge – Maldegem*;

– Lijn 60 Brugge – Oedelem – Beernem.

*rijdt niet op vrijdag- en zaterdagnacht

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn of ons artikel consulteren.

Vervoerregio Kortrijk

In Kortrijk verdwijnt de verbinding tussen Marionetten en Rollegem, de verbindingen tussen Heule, Gullegem en Kortrijk worden samengebracht en in achterliggende wijken is er een knip in het aantal haltes.

Het aantal bussen tussen het station en het ontmoetingscentrum in Lauwe (lijn 81) stijgt. Lijn 72, tussen Kortrijk – Harelbeke – Deerlijk – Anzegem zal voortaan via de hoofdbaan Deerlijksesteenweg, Harelbekestraat rijden en niet langer via de wijken.

Er is verder een reiswegaanpassing voor lijn 43 tussen Wervik en Menen. Zo is er sinds 1 juli een rechtstreekse verbinding tussen Wervik en deelgemeente Geluwe.

Lijn 15 tussen Kortrijk en Spiere wordt verlengd tot in Helkijn Centrum en verandert ten slotte van nummer naar lijn 102.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn of ons artikel consulteren.

Vervoerregio Midwest

In de regio rond Roeselare komt er een nieuwe buslijn 11 Roeselare – Izegem – Oostrozebeke – Waregem die zorgt voor een volwaardige verbinding tussen Waregem en Roeselare via Emelgem en het AZ Delta in Rumbeke. Deze lijn rijdt op weekdagen en zaterdag om het uur en op zondag om de twee uur. Ten gevolge van wegenwerken aan de centrumbrug te Izegem zal deze nieuwe verbinding voorlopig Emelgem niet bedienen.

Deze buslijnen krijgen bovendien een andere reisweg:

– Lijn 60 Roeselare – Kachtem – Izegem – Kortrijk rijdt voortaan via Kachtem. De bussen rijden niet meer naar Ingelmunster. Deze lijn heeft een uurfrequentie op weekdagen. Op zaterdag zon- en feestdagen rijdt deze lijn om de twee uur.

– Lijn 54 Roeselare – Ledegem – Menen krijgt een nieuwe reisweg in Ledegem en Menen. Daarnaast zullen er meer bussen rijden tussen Roeselare en Beitem, tijdens weekdagen en op zaterdag is dat om het halfuur.

Deze lijn verdwijnt ten slotte:

– Lijn 55 Roeselare-Moorslede-Menen.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.

Vervoerregio Oostende

In en rond Oostende zijn er ook een aantal veranderingen. Tussen Gistel en Ichtegem worden de eerste stappen genomen naar een volledig nieuw busnet tussen Oostende en Torhout. Lijn 51 Oostende-Gistel-Eernegem-Torhout krijgt zo bijvoorbeeld een nieuwe reisweg tussen Gistel en Eernegem via Westkerke.

Deze buslijnen krijgen ook een andere reisweg:

– In Zandvoorde nemen de lijnen 21, 22 en 23 tussen Oostende en Oudenburg voortaan de Zandvoordedorpstraat. De reisweg langs de Zwanenlaan verdwijnt.

– Lijn 54 Oostende-Oudenburg-Jabbeke-Brugge rijdt vanuit Oudenburg niet meer via industriegebied Plassendale, maar zoals lijn 21, 22 en 23 via Zandvoorde en de Konterdam naar Oostende.

– Lijn 35 Oostende – Stalhille – Brugge en lijn 46 Oostende – Bredene – Klemskerke krijgen een nieuwe reisweg tussen Oostende en Bredene via de Camerlinckstraat en Vaartblekerstraat.

Deze lijn krijgt een nieuw nummer:

– De lijn Oostende-Koksijde-Veurne krijgt het nieuw lijnnummer 60 en neemt ook de stadsbediening in Oostende tussen het station en de luchthaven in Raversijde voor haar rekening. Die rijdt in Oostende om de 10 minuten tussen het station en de luchthaven, om de 30 minuten tussen Oostende en Middelkerke en om het uur tussen Oostende en Veurne. Er is ook avondbediening tussen Oostende en Raversijde en op vrijdag en zaterdag nachtbediening tussen Oostende en Middelkerke.

Deze lijn verdwijnt ten slotte:

– De Avondlijn 89 Marie-Joséplein-Groenendijk-Sas Slijkens-Marie-Joséplein wordt volledig opgedoekt. Het aanbod wordt overgenomen door de nieuwe lijnen 2 en 4.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn consulteren.

Vervoerregio Westhoek

In de Westhoek komen er ook nieuwe lijnen, verdwijnen andere en nemen sommige een andere reisweg. Lijn 50 Ieper – Veurne rijdt zo vanaf 1 juli 2023 ook in juli en augustus via Alveringem en Lo. Op die manier zorgt De Lijn het hele jaar door voor een vaste rechtstreekse verbinding vanuit Alveringem en Lo naar Ieper en Veurne. In Elverdinge krijgt de bus een nieuwe reisweg via de N8.

Deze lijn is nieuw:

– Lijn 80 Ieper – Menen, met extra ritten naar Beselare en die in Ieper rechtstreeks naar het station rijdt.

Deze lijn rijdt voortaan frequenter:

– Lijn 94 Roeselare – Moorslede – Zonnebeke – Ieper rijdt op weekdagen om het halfuur en in het weekend om het uur.

Deze lijn heeft vanaf 1 juli een nieuwe reisweg:

– Lijn 89 Ieper-Komen gaat in Ieper voortaan via een nieuwe reisweg rechtstreeks naar het station.

Voor een uitgebreider overzicht kan je de pagina van De Lijn of ons artikel consulteren.

Naast de bovengenoemde aanpassingen, komen er vanaf 1 september nog een aantal nieuwe lijnen of meerdere bussen op bepaalde lijnen bij. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe schooljaar zodat scholieren makkelijker en vlotter kunnen pendelen.