Yentl verdient een hele weide bloemen!

“Yentl Perin is de trotse mama van Jules en fiere vrouw van Jelle”, schrijft Shana Akkermans in een mail aan KW. “Ze staat altijd voor iedereen klaar en cijfert zichzelf weg om anderen te kunnen helpen.” En dat verdient een bloemetje.

Meer zelfs… “Yentl Perin verdient een hele weide aan bloemen”, meent Shana. “Ze is mijn ex-collega maar ondertussen een hartsvriendin geworden. Ze staat voor iedereen klaar en zorgt bijvoorbeeld ook al jaren voor haar grootouders alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Kortom, ze is een topvrouw, -vriendin, -mama, -kleindochter en -collega.”

Wij trokken dus met een bos ruikers naar de 27-jarige Yentl die van Beselare (Zonnebeke) afkomstig is maar intussen met Jelle en de kleine Jules (2) in Menen woont. Yentl is actief in de sales en marketing en werkt als projectconsultant bij Bright Plus. Jelle werkt als praktijkleerkracht houtbewerking in het VTI van Menen. “Ik leerde Shana kennen bij mijn vorige werkgever, You Build in Menen”, vertelt de jonge mama. “Het klikte van de eerste dag. Intussen werken we niet meer samen maar we horen of zien elkaar dagelijks. Eén keer per jaar trekken we er ook een dag op uit, zonder mannen of kinderen. Dat is onze dag, een wellness-dag.”

“Een vrouw staat nooit stil. Ik ben altijd wel met iets in de weer”

Dat is misschien wel iets dat ze te weinig doet, geeft ze eerlijk toe. “Ik ben graag bezig met van alles, behalve mezelf”, lacht ze. “Zo ben ik inderdaad een tijdlang in de weer geweest met de was en de plas en allerlei paperassen voor mijn grootouders maar dat werd te zwaar na de geboorte van Jules. Nu hebben we een familiaal helpster ingeschakeld en kan ik wat meer tijd met mijn eigen gezin doorbrengen. Nu spring ik bij bij oma en opa als het echt nodig is.” En haar vrije tijd? “Een vrouw staat niet stil”, mijmert Yentl. “Ik ben altijd wel met iets bezig, in de tuin of op boodschappen. Ik zit niet in verenigingen maar ben wel heel sociaal. Een etentje met vrienden zal ik zelden weigeren.” (mlt)