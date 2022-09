West-Vlams boven: nieuwe podcast over ons dialect

Dominique Persoone mocht deze week ook zijn zegje doen in een podcast. Meerbepaald in ‘Up de ruttel’ van Lieselotte Six (40) uit Langemark, die in het dagelijks leven werkt als opvoedster, maar verzot is op het West-Vlaams. “Ik wil niet dat ons dialect verloren gaat.”

“Ik ga eerlijk zijn”, bekent Dominique. “Ik wist tot voor kort niet wat een podcast was. Pas vorige week heeft mijn zoon Julius mij uitgelegd hoe Spotify werkt.” Maar dat schrikt Dominique niet af en hij schuift graag aan tafel voor een babbel over de mooiste taal ter wereld.

Aan de andere kant van de microfoon vinden we Lieselotte Six, afkomstig uit Langemark. Al 20 jaar werkt ze als opvoedster in De Lovie in Poperinge, maar sinds deze week schaart ze zich achter een knap project dat volgende week de deuren opent in Zandvoorde. “Op plaatsen met weinig buurtwinkels installeren we een dorpspunt, met bewoners die mee een winkel en cafeetje runnen. Een soort ontmoetingscentrum, waar de korte keten centraal staat”, aldus Lieselotte.

Wandelgesprekken

De mama van twee is ook erg sociaal ingesteld, en ging tijdens de lockdown regelmatig met vrienden wandelen. “Dat leverde heel vaak interessante gesprekken op. Mensen waren op zoek naar verbinding, en vriendschappen werden weer onder de loep genomen. Wie zie of hoor ik, nu het leven is stilgevallen? Wie zie of hoor ik niet meer? En wat doet dat met mij? Tijdens de vele wandelingen kwam dat thema vaak terug en regelmatig bedacht ik mij achteraf dat het wel fijn was geweest om het gesprek te beluisteren.”

Als fervente podcastluisteraar was het zaadje geplant. “Ik ben iemand die steeds meer wil doen wat ze graag doet. Ik dacht er niet te veel bij na en startte met ‘No Questions Asked’, een podcast waar vrienden en kennissen hun eigen kijk op vriendschap deelden. Wie zijn je echte vrienden en waarom? Kan je nog vrienden maken op latere leeftijd? En hoe? Dat soort zaken leverde heel wat inspirerende babbels op.”

“Ik ben erg trots op het West-Vlaams. Ik wil het documenteren en niet verloren laten gaan”

Een tijdje later rijpte een idee voor een tweede podcast. “Er was geen specifieke aanleiding, nee. Ik wilde al lang iets doen met het West-Vlaams, omdat bepaalde uitdrukkingen zo fantastisch zijn. Op mijn blog (shoutyourheartout.com, red.) gebruik ik ze soms ook. En wat ik al hoorde van mijn grootmoeder… geweldig! Ik ben erg trots op het West-Vlaams. Ik wilde het documenteren en niet verloren laten gaan. Ik spreek het ook steeds vaker tegen mijn zonen. Ik wil dat ze hun ouders en grootouders ook écht begrijpen. Dus ben ik er gewoon aan begonnen.”

Onverwacht langsgaan

Voor de titel kwam ze uit bij de uitdrukking ‘up de ruttel’, wat zoveel betekent als onverwachts bij iemand langsgaan. “Dat wordt minder gedaan dan vroeger. Zelf doe ik het ook nog wel eens, maar veelal bij familie of vrienden waarvan je weet dat ze het zouden zeggen als het even niet past. Omgekeerd vind ik dat ook tof, maar niet na acht uur ’s avonds. Dan ben ik meestal KO.” (lacht)

Voor de muziek klopte ze aan bij Joost Noyelle, een vriend en als muzikant bij groepen als Congress en King Hiss. “Hij speelt ook bij Dudsekop, een heavymetalband met West-Vlaamse teksten. Of zoals ze het zelf zeggen: koave zworte metal. Oh ja, en mijn favoriete West-Vlaamse uitdrukking? Een bescheten commisje. Een taakje dat niet zo plezant is om af te handelen.”

Broer Roderik

Opmerkelijk: Lieselotte is ook de zus van Roderik Six, die met zijn debuut Vloed de Bronzen Uil won. Als schrijver en literair journalist zet hij het algemeen Nederlands op een piëdestal. “Maar geloof mij, als we elkaar zien, zitten we meteen weer West-Vlaams te klappen.” (lacht)

Het eindresultaat kan je beluisteren via Spotify. In de eerste aflevering verklapt ook onze andere hoofdredacteur zijn favoriete West-Vlaamse uitdrukkingen.