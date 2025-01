Veranderexpert Ilse brengt ondernemers samen in ‘Oploscafés’: “Ik heb een lange weg afgelegd”

Ilse Errygers (66) heeft jarenlang haar sporen verdiend als consultant voor (inter)nationale bedrijven. Haar passie als ‘veranderexpert’ is na 40 jaar nog groot: met de pijlen van haar bedrijf ArroWing wijst ze ondernemers de weg om weer uit de startblokken te schieten of een nieuw pad in te slaan.

Wat Ilse typeert, is haar enthousiasme en energie wanneer ze haar verhaal doet. “Toen ik 42 jaar geleden begon aan mijn internationale carrière als zakenvrouw was ik ervan overtuigd dat ik na een 15-tal jaar wel op gelijke voet zou staan met mijn mannelijke collega’s. Erbij horen, bij the boys club. Niet dus! Ik heb aan den lijve ondervonden dat je als vrouw twee keer zo goed moet zijn om respect en erkenning te krijgen in een leidinggevende functie. Wat mij vooruit heeft geholpen is mijn nooit aflatende energie, mijn doorzettingsvermogen en vooral héél veel vrouwelijke empathie, waarbij spreken met het hart en handelen vanuit kennis de doorslag heeft gegeven. Intussen heb ik een lange weg afgelegd, waarvan ruim 26 jaar als zelfstandig ondernemer.”

Oploscafé

“In mijn bedrijf ArroWing zou ik mezelf omschrijven als ‘veranderoloog’ of veranderexpert”, gaat Ilse verder.

“De meesten zijn erg goed in het adviseren van anderen, maar niet bij zichzelf”

“Ik heb door de jaren heen heel wat mensen gecoacht in hun veranderproces, en dat heeft ook geresulteerd in een interessant netwerk. Tijdens de covidlockdown kreeg ik het idee om mensen te ‘wandelcoachen’ en vroeg ik me af: waarom zou ik ook geen carrièrebegeleiding doen? Als lid van UNIZO kwam ik in contact met Oploscafé, een laagdrempelig concept waarbij ondernemers hun problemen op tafel leggen en ideeën uitwisselen, samen naar oplossingen zoeken en elkaar versterken in een community van gelijkgestemden. Dat gebeurt in groepjes van vier binnen een strak getimede workshop van vier sessies van telkens een kwartier, waarbij elke deelnemer een klankbord krijgt. Nadien is er tijd om te netwerken en dieper in te gaan op de verschillende oplossingen. Na de eerste workshop neem ik opnieuw contact op met de deelnemers en vraag ik feedback, en pols ik of ik nog extra advies kan geven.”

Terugkeermomenten

“Al bij de allereerste workshop stelde ik vast dat de deelnemers heel openminded waren, ondanks dat ik vreesde dat sommige mensen zouden blokkeren”, zegt Ilse. “Opvallend was dat de meesten erg goed zijn in het adviseren van anderen, maar dat ze er voor zichzelf niet in slagen. Dit geeft een fijne dynamiek. Wat er zoal aan bod komt? Dat is onder meer timemanagement, focus, een overvolle rugzak, wat je nodig hebt om goed te kunnen werken,… Enkele maanden geleden ben ik in de regio met het eerste Oploscafé gestart. De formule sloeg aan, en ik organiseer intussen ook terugkeermomenten. Die vinden plaats in een bedrijf of op een evenementenlocatie.”

Ilse heeft graag haar Lucky Cat in de coachruimte. “Dat is de mascotte van ArroWing, die ik als geschenk kreeg toen ik in China werkte”, lacht ze. “De Chinese tekens betekenen geluk en voorspoed voor ArroWing en voor Jasmijn van het Oosten, want dat was mijn Chinese naam.”

Pijlen

De visie van ArroWing maakt Ilse ook duidelijk via de naam en het logo.

“Met de link naar een boog met pijlen en het motto: I will help you to string your bow. Ik help je om je boog op te spannen. We stippelen via pijlen het pad uit om de verwachtingen in te lossen en wijzen de weg naar een positieve vernieuwing voor de toekomst. Met ArroWing Professional openen we nieuwe perspectieven voor een carrièreswitch of voor wie zijn/haar bedrijf een nieuwe wending wil geven. Het gaat niet om loopbaanbegeleiding, maar om een nieuwe start vol zakelijke inzichten met één-op-één-ondersteuning, gericht op elk aspect van elke persoon ter zake binnen een organisatie. We versterken je professionele paspoort via een uniek traject dat is afgestemd op jouw specifieke situatie, en we introduceren je in het uitgebreide zakelijke netwerk van ArroWing. Daarbij kan je onthaasten met een strandwandeling in Oostduinkerke of op onze locatie aan de Franse Opaalkust.”