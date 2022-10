Jurgen Defour roert vanaf 1 november ook in de potten van De Grote Markt: “Niet getwijfeld om nu toch deze stap te zetten”

Vanaf 1 november is het Izegemse centrum een nieuwe zaak rijker. Samen met Tom Sintobin zet Jurgen Defour zijn schouders onder ‘De Grote Markt’ op de stek waar vroeger ‘Vintage’ gevestigd was. “Onze eerste middag is al volledig volgeboekt”, klinkt het.

Jurgen Defour en Tom Sintobin deelden nog de voetbalkleedkamer, maar zijn ondertussen al anderhalf jaar professionele vennoten. De Koornmarkt werd omgetoverd tot een eetcafé. De samenwerking verliep zo goed dat het duo ook besliste om Vintage over te nemen.

Jullie kozen daar voor een andere naam.

“Met De Grote Markt hebben we – naast De Koornmarkt – nu een tweede zaak die verwijst naar de stek waar het gelegen is. Eenvoudig en we konden dat ook meteen doortrekken in de logo’s die we lieten creëren.”

Jullie starten niet in de meest fortuinlijke tijden. Toch niet getwijfeld?

“In feite niet, we besloten snel om die sprong te wagen. Het was een kans die we niet wilden laten liggen. De stijgende energieprijzen zijn natuurlijk een feit, maar van de andere kant zijn we al gepokt en gemazeld in de horecawereld. Zelf zit ik er ondertussen toch al zestien jaar in.”

Het team van De Koornmarkt krijgt allicht nog wat uitbreiding?

“Uiteraard. Ik zal hier voornamelijk in de potten en de pannen staan roeren, maar met Bertil de Groene trokken we ook nog een tweede chef aan. Met Katheria de Pestel hebben we ook nog een jongedame die de zaal mee zal helpen doen. Ook Nancy Wastijn, die iedereen al kent van De Koornmarkt, zal ook in De Grote Markt een handje toesteken.”

“In ons WK- dorp komt er echt gras. Nou ja, eigenlijk echt kunstgras”

Ook in De Koornmarkt wordt er verder eten geserveerd.

“Zeker. Zo zullen Toms Ballen – bekend van tijdens de lockdowns – er altijd volgens drie bereidingswijzes te krijgen zijn: in tomatensaus, op oosterse wijze en in de Luikse versie. Onze kaart in De Koornmarkt wordt lichtjes aangepast, maar je zal er ook de vertrouwde klassiekers kunnen verkrijgen. Bedoeling is dat we in De Koornmarkt ook thema-avonden doen, zoals bijvoorbeeld eens een cote à l’os-avond.”

Hoe mogen we ons de kaart van De Grote Markt voorstellen?

“Je zal hier terechtkunnen voor een goed stuk vlees en lekkere vis. Allemaal heel vers. We zullen ook werken met een lunch waarbij keuze is uit twee voor- en twee hoofdgerechten. Op dinsdag zal dat bijvoorbeeld altijd biefstuk-friet zijn. Verder zijn er nog de suggesties en qua voorgerecht stellen we ook foodsharing voor. Zoals bijvoorbeeld ibericoribbetjes.”

In de namiddag fungeert het eethuis als brasserie!

“Ja, van 14.30 tot 18 uur kun je hier verse wafels en pannenkoeken komen eten en naar de zomer toe zullen we ook ons ijsassortiment uitbreiden. We beschikken hier ook over een mooi en groot terras dat we willen benutten. Binnen is er plaats voor een 60-tal gasten.”

Welke openingsuren zul je hanteren?

“Op zondagavond en maandag zijn we gesloten, dus van dinsdagmiddag tot en met zondagmiddag kun je hier terecht. Vanaf dinsdag 1 november gaan we open, maar die eerste middag is al volledig volgeboekt. Niet enkel met mensen die we zelf kennen, ook andere gasten contacteerden ons al. We hopen dan ook een goede start te maken.”

Samen met Tom Sintobin en Frederic Boulez ga je straks het WK-dorp openen in het oude goederenstation. Hoe lopen de voorbereidingen daar?

“Goed. De kaarten zijn al gedrukt. We zenden uiteraard alle matchen van de Rode Duivels uit. Maar ook de openingswedstrijd en de belangrijke matchen verderop in het tornooi. Voor die openingsmatch moet je geen kaart kopen, voor de Rode Duivels wel. In feite is de toegang gratis, je betaalt wel 5 euro, maar er zijn daarin twee consumpties inbegrepen. We werken met kaarten, omdat we een beperking hebben qua aantal toeschouwers. Er mogen maximaal 500 mensen binnen, maar die zullen al voor een mooie ambiance kunnen zorgen.”

Bij de aankondiging van het WK-dorp verklaarden jullie ook ‘echt voetbalgras’ te zullen aanbrengen om de sfeer compleet te maken. Hebben jullie dat al op de kop kunnen tikken?

“Jawel, maar het is echt kunstgras. Daarmee bedoelen we dat het kunstgras is waarop gespeeld is, maar nu niet meer in gebruik is. Je zult de lijnen dus zien. Maar het werd dus gerecupereerd van een echt voetbalveld.”

Het WK duurt een kleine maand. De locatie wil je ook inzetten voor andere doeleinden.

“Zeker. Op de eerste avond van het WK, op 22 november, kun je dus gratis binnen en voorzien we een surprise act. Maar verder gaan we ook enkele feestjes organiseren. Van een afterworkparty tot een een après-ski-avond.”

Wie is Jurgen Defour