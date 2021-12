Kinepolis Kortrijk reageert ontgoocheld op nieuwe verplichte sluiting: “Situatie dezelfde als een jaar geleden”

Vanaf zondag moeten ook de bioscopen weer verplicht de deuren gesloten houden. “We waren helemaal klaar voor twee topweken”, reageert Alain Himpe van Kinepolis Kortrijk.

Met toppers als Spider-Man No Way Home, The Matrix Ressurection, Bittersweet Sixteen en Encanto op het programma leken onze bioscopen klaar voor een topkerstvakantie. “Het Overlegcomité heeft er anders over beslist”, zegt Alain Himpe, theater manager van Kinepolis Kortrijk.

“Bijzonder spijtig, want we waren helemaal voorbereid op twee drukke weken. De extra afkoelweek deed het beste vermoeden, want het is al de hele tijd erg druk.”

Uitstekende luchtkwaliteit

De komende periode zal het opnieuw muisstil zijn in het bioscoopcomplex. “Onze zalen hebben een capaciteit tot 3.000 mensen, het was al de hele tijd geen probleem om de 200 toegelaten bezoekers veilig te herbergen.”

“Bubbels scheiden lukt perfect bij ons en ons ventilatiesysteem zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit. Helaas zijn we verplicht om onze activiteiten opnieuw te staken.”

Geen perspectief

En dat is zuur, zo net voor Kerstmis, zegt Alain. “Er wordt ons opnieuw geen perspectief geboden. Hoe lang zullen de maatregelen gelden?”

“De situatie is net dezelfde als een jaar geleden, daar zou je op de duur moedeloos van worden. Dit is niet alleen jammer voor de vele mensen en gezinnen die bij ons een filmpje wilden komen meepikken, ik leef ook mee met onze medewerkers.”