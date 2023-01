Filip (52) rent bijna 60 kilometer op Warmathon Brugge: “Ik wou 50 kilometer lopen”

Filip Monbailleu heeft op de Warmathon in Brugge ‘per ongeluk’ bijna zestig kilometer voor het goede doel gelopen. “Ik wilde vijftig kilometer lopen. Het werd iets meer.”

“Het loopevenement van De Warmste Week, met diverse Warmathons in diverse steden, vind ik super”, vertelt de 52-jarige Filip enthousiast. “Het brengt mensen samen en doet mensen bewegen. Je kon rondjes van drie kilometer lopen of wandelen, op unieke parcoursen. Door je deelname steunde je automatisch goede doelen tegen kansarmoede. De totale opbrengst was 314.698 euro en dat is fantastisch.”

“Ik heb meegedaan op maandag 19 december in Brugge. Ik ben gestart om 14 uur en liep daarna 6 uur en 21 minuten. Mijn doelstelling was om 50 kilometer te lopen voor het goede doel, maar het is iets meer geworden: 59,5 kilometer. Wonder boven wonder is het mij gelukt, het resultaat was buiten mijn verwachtingen. Ik ben heel tevreden.”

Groot verlies

Filip, die in het dagelijks leven diensthoofd Informatica is bij PC Sint-Amandus in Beernem, is heel sportief aangelegd. Naast mountainbike en fietsen is lopen zijn favoriete sport. Hij is voorzitter van de Wingense loopclub Club #RC87 en ondervoorzitter van Marathon and More Belgium.

“Het sportieve en het bewegen zit in mij. In 2016 ben ik een dierbaar iemand verloren en om mijn verdriet te verwerken ging ik op zoek naar een uitlaatklep. Ik begon meer en meer te lopen en ik ontdekte dat lopen goed was voor mijn lichaam en mijn geest. Ik begon deel te nemen aan evenementen.”

“Ik ben begonnen toen ik een uitlaatklep zocht voor mijn verdriet”

“Op de Tieltse looppiste liep ik tijdens de twaalfurenloop mijn allereerste marathon. Later deed ik mee aan de zes uren van Aalter, bij de Ultra Marathon. Het voelde goed en ik leerde nieuwe vrienden kennen. Samen met een goede vriend kwamen we op het idee om een loopclub op te richten. Dat werd de Wingense club #RC87 (RC staat voor Running Crew, en 87 is het begin van alle postcodes in de buurt, red.), waarvan ik nu voorzitter ben. Er zijn vijf bestuursleden.”

Geen prestaties

“Bij #RC87 is iedereen van harte welkom. Vanaf januari starten de wekelijkse trainingen opnieuw, normaal gezien altijd in het mooie sportpark van Wingene. Mijn grootste doelstelling is mensen samen te brengen om aan sport te doen en vooral om mensen in beweging te brengen.”

“Bij trainingen lopen we een paar toertjes, maar wandelen kan ook. Het is mij zeker niet te doen om het presteren. Ikzelf ben ook geen prestatieloper, en ik loop graag op mijn eigen tempo. Daarnaast ben ik ook sportcoach, waarbij ik mensen begeleid waar nodig.”

Nu zondag, op 8 januari, vindt de Nieuwjaarsloop plaats, aan de parking van het opvangcentrum in de Boskapeldreef in Wingene. “Tijdens de Nieuwjaarsloop kunnen deelnemers wandelen of lopen rond de Vagevuurbossen. De start is om tien uur, en nadien is er een drink. De deelname is helemaal gratis.”

Alle info over de loopclub #RC87 vind je op haar Facebookpagina.