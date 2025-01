Patrick (55) wil van Kom-Il-Foo weer een echt biljartcafé maken: “Straks opnieuw met competitieploegen”

In Kaffee Kom-Il-Foo in de Tieltstraat in Pittem staat Patrick Van Keirsbulck nu al zeven jaar achter de toog. De herberg is ook de thuishaven van biljartclub De Patrieskes en die sport wil de caféwaard in zijn kroeg nog extra leven in blazen. Ondertussen runt hij het café verder in zijn eentje en zag hij het horecaleven in al die jaren al dermate veranderen.

Patrick Van Keirsbulck (55) is uit Tielt afkomstig en had al wat horecawatertjes doorzwommen toen hij in 2012 startte in café De Kroon in Pittem. Daar is nu café Castard gevestigd, maar in 2017 startte Patrick met zijn partner Ilse Vancompernolle aan een nieuw avontuur in de Tieltstraat. “We konden dit pand kopen. Hier was vroeger nog café Retro geweest, later zat er ook een winkel waar je spulletjes voor je huisdier kon kopen. Samen met mijn partner hebben we dit café helemaal zelf in een nieuw kleedje gestoken met een warm interieur. Onze relatie is later afgesprongen, in de coronaperiode.”

“Streekbiertjes doen het hier heel goed”

Samen zijn ze de ouders van Niels (8). In het café staan ook kleine elektrische crossmotoren en quads. “Dat is de hobby van onze zoon. Zelf ben ik ook een motard, ik bezit een Kawasaki, ik rij er enkel mee in de zomer. Al vraagt mijn zoontje er ook steeds meer naar.”

25 spaarders

Donderdag is de sluitingsdag van het café. “Op de andere dagen ben ik telkens open vanaf 17 uur. Ik doe de zaak nu alleen en door medische omstandigheden kan ik in de voormiddag niet open doen. Maar ik wil ook graag het biljarten hier weer wat opkrikken. We hebben een interne competitieclub De Patrieskes, die maandelijks speelt. Maar vroeger hadden we ook zes competitieteams. Die zijn nu verhuisd, maar ik wil dat opnieuw in het leven roepen. Verder hangt hier ook nog een spaarkas waar een 25-tal leden van november tot november maandelijks hun duit in het bakje doen.”

Tot corona om de hoek kwam kijken werd er geregeld ook een optreden gehouden in het café. “Meestal was dat de Retrofun Coverband die kwam spelen, maar dat is er na de lockdowns niet meer van gekomen. Ook al omdat ik het café nu in mijn eentje run.”

Corona had dus niet enkel een grote invloed op het privéleven van Patrick, ook het cafégebeuren is dermate veranderd. “Het is niet meer te vergelijken met vroeger. De gouden tijden zijn verdwenen. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan Zotte Maandag, dat is al een stuk minder zot dan vroeger. Het is dag en nacht verschil. Maar daar moeten we ons bij neerleggen. Ik had hier ook koppel dat vaak een streekbiertje kwam drinken, na corona hebben we ze nooit meer terug gezien. Is er iemand overleden? Ik weet het niet, maar feit is dat er heel wat volk is weg gebleven.”

In het café staat op de achtergrond altijd muziek uit de jaren 60, 70 en 80 op. De streekbiertjes maken er deel uit van het vaste aanbod. “Zo hebben we Leutebier dat in een leuk glas wordt geschonken. Als één iemand dat drinkt, zie je dat andere klanten ook bestellen.” Uit het vat stroomt niet enkel Bavik, ook Brugse Zot kun je van de tap krijgen. “Ik ben ook Ambassadeur van Brugse Zot. Maar dat plaatje durf ik niet uit te hangen uit vrees dat het voetjes krijgt.”

Franse boutade

Ook Duvel en Carlsberg wordt er veel gedronken, net als Gouden Carolus Whisky Infused. Voor de naam van het café verwijst Patrick naar zijn ex. “Daar werd de Franse boutade vaak gebruik, wij wilden ook café houden ‘Comme il faut’, maar de schrijfwijze hebben we aangepast.”

Met de muziekgroep van de broers Walschaerts heeft het dus niets te zien. Het café beschikt ook over een achterzaaltje waar een tweede tapbiljart staat. “Dat is nodig als je heel wat teams hebt en dat is hopelijk straks weer zo.” Achteraan is er ook een afgesloten terras waar je tijdens de zomer kan genieten. “Maar dat doet momenteel dienst als stockageruimte, tegen komend voorjaar maken we daar weer een gezellige plaats van”, besluit Patrick.

Volgende week: café ’t Arbeidershuis in Sint-Eloois-Winkel.