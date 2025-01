Mario Buddaert (58) legt zijn hart en ziel in café Agora: “Fans van Club Brugge en biljarters zijn hier thuis in mijn volkscafé”

Mario Buddaert is al 14 jaar lang het gezicht van Café Agora op het Germanusplein, een café waar biljarters en voetbalsupporters thuis zijn. “We willen vooral ook een volkscafé blijven”, zegt de patron die de zaak in zijn eentje runt.

Mario Buddaert is uit Hertsberge afkomstig, maar woont al een tijdje in het Roeselaarse. “Ik ben hier in de regio beland door te trouwen, we hebben eerst nog café gehouden in de Noordstraat in Roeselare. La Folie, vroeger bekend als ’t Laag Plafond.” In 2011 streek ik hier neer in café Agora. “Na ons café in Roeselare, waar we weg moesten omdat het pand werd verkocht, ben ik nog twee jaar gaan werken in de bouwsector om de periode te overbruggen, want ik wilde in de horeca blijven. Er diende zich niet meteen een geschikt pand aan, maar ik hield ook in het oog waar er ergens een café vrij kwam. En dat was hier dus in Beveren het geval. Ik kende Beveren wel, omdat ik hier nog vaak was uitgegaan. Ik was hier dan meteen ook vertrokken.”

“Als erkend supporterslokaal van Club Brugge tellen we ruim 200 leden”

De vorige uitbater Luk Sambaer had er meer een cultcafé van gemaakt. “Ik ben meteen weer over gestapt naar het volkscafé van vroeger.”

Collegiale cafébazen

We mochten langs gaan op een woensdagvoormiddag, normaal de sluitingsdag van het café. “Maar ook ’t Bourgondische Kruis is gesloten en de collega’s van Djings en ’t Hoekske zijn op reis. Daarom doe ik open. We spreken ook af onder collega’s, zo vragen we allemaal 2,20 euro voor een pintje. En we gaan ook wel eens langs bij elkaar op onze sluitingsdagen. En als er eens iemand iets te kort heeft, dan kan hij op een collega rekenen.”

Op een centrale plaats in het café staat een tapbiljart. “Ik zit hier ondertussen met drie biljartploegen die op vrijdag en zaterdag in competitie spelen. Niet enkel in competitieverband, maar ook de hele week door wordt vaak gebiljart in café Agora. Er wordt vaak getraind of gewoon onderlinge partijtjes gespeeld. Er hangen hier ook drie dartsblokken, maar er is geen vereniging of competitie. We hebben hier ook een kaartclub, de Koeketienders en een spaarkas met wel 80 leden. De uitbetaling is net voor de vakantie, dat gaat dan gepaard met een etentje. Hier is ook een officieel erkend lokaal van de supporters van Club Brugge met ruim 200 leden. Ik heb hier ook een groot scherm hangen waarop ze het voetbal kunnen volgen. Vooral bij uitwedstrijden van Club Brugge kan het hier best druk zijn. Toen Club de topper op RSC Anderlecht met 0-3 ging winnen, was het hier uiteraard volle bak. Bij thuiswedstrijden verzamelen ze hier soms, of keren ze na de match naar hier terug. Ook andere voetbalwedstrijden worden hier getoond.”

Alcoholvrij aanbod

Café Agora is een ‘vrij café’. “Ik verkoop hier Stella en Jupiler, maar allemaal uit de fles. Er staat hier wel een tap, maar een vat sluit ik bewust niet aan. Ze zijn het hier gewend om ‘pullekes’ te drinken. Ook andere bieren doen het hier goed, Omer, Duvel, Karmeliet… En het valt ook op dat we ook meer ‘nullekes’ verkopen, niet enkel bier, maar ook wijn zonder alcohol doet het steeds beter. Maar dat heeft met de controles te maken natuurlijk.”

Zijn café is ook zijn leven geworden, Mario woont boven de zaak. “Ik ben enkel op woensdag gesloten, de andere dagen ben ik doorlopend vanaf 10 uur open tot sluitingstijd. Veel tijd voor hobby’s is er dus niet. Ik doe ook alles zelf in het café. Het gebeurt wel eens dat mijn zoon Jan (31) komt helpen en mijn dochterje Bo, dat straks negen jaar wordt, houdt er van om wat flesjes weg te zetten. Dat doet ze al spelend. Ze is ook graag gezien door de klanten, ze is graag tussen het volk. Misschien komt er ooit opvolging, maar ik zal het vooral ook nog zelf blijven doen.”

Het café heeft ook een grote tuin die diep doorloopt en grenst aan de vroegere bedrijfssite van Jonckheere.

“Achteraan staat ook een tent voor rokers en in de zomer heb ik zowel voor- als achteraan een terras. Dat betekent inderdaad dat ik heel wat kilometers moet doen, maar daar zie ik niet tegenop. Het is veel werken, maar ik doe het ook echt graag.”

Beveren Leeft ook en daar pikt café Agora graag een graantje van mee. “Er is hier nu om de twee weken markt in ons dorp, een goede zaak, want dat brengt veel volk op de been. En ook als horecazaken genieten we daarvan mee.”

Drukke nieuwejaarsdag

In 20 jaar tijd heeft Mario het caféleven fel zien veranderen. “Maar hier in Beveren houden we toch stand met vijf cafés in het centrum. We hebben elk onze klanten en sommigen komen natuurlijk in de meerdere cafés. Soms organiseren we hier ook iets, vorig jaar trokken we met een bus naar de kerstmarkt. Dat is er dit jaar niet van gekomen, maar de eindejaarsperiode was ook best druk. Zeker op de nieuwjaarsdag, ook een woensdag en dus normaal een sluitingsdag. Maar ik was open en heel wat mensen vonden de weg naar hier om elkaar de beste wensen over te brengen.”