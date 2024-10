Er zit opnieuw leven in volkscafé ‘t Brouwerijtje: “We zijn nog het enige café in Sint-Baafs-Vijve”

Langs de Rijksweg is ‘t Brouwerijtje zowaar het enige café dat er nog rest in de Wielsbeekse deelgemeente. “En klanten zeggen dat er hier vroeger meer dan tien waren”, zeggen Vanessa en Vincent. Hun passie voor de horeca deden ze op in de sportwereld. “We werden erin gegooid, maar ik zou niets anders meer willen.”

Café ‘t Brouwerijtje is ondertussen een naam als een klok, maar het heette niet altijd zo. “Vroeger was dit hier café De Ruste bij ‘Mitte’, ik kwam hier al van toen ik klein was”, zegt een vaste klant. 50 jaar later is dit nu ‘t Brouwerijtje. Maar namen als Café Calipo, de Caddie, De Rembrandt … doen een belletje rinkelen bij de Vijvenaars. Nu blijft er nog één café over en het was aan Vincent De Meulemeester (45) en Vanessa De Raedt (42) om het volkscafé nieuw leven in te blazen. “We werden eerder al eens gevraagd om hier café te houden, maar toen lagen we nog elders vast”, duidt Vincent.

Veel verenigingen

Het koppel runde de sporthallen Hernieuwenburg en Leieland. “We losten elkaar daar af. Maar eigenlijk werden we er wat in gesmeten. Ik begon er als vrijwilliger, eens achter de toog helpen, ik kon toen nog geen pint tappen”, herinnert Vanessa zich. De sporthallen lieten ze voor wat het was toen ze in 2019 hun schouders zetten onder ‘t Brouwerijtje. “We hebben hier het café gedurende een drietal maanden wat opgeknapt. Er waren hier vroeger heel wat verenigingen, maar die waren intussen vertrokken. Dus ook dat moesten we opnieuw opbouwen.”

“Onze start werd wat gedwarsboomd door werken en de twee lockdowns”

En dat is vrij aardig gelukt. Achteraan het café in de zaal staat een tapbiljart, waar door de Brouwerijstoters ook een interne competitie op wordt gehouden en ook de dartsborden ontbreken niet. “Onze club heet De Cafésmete en heeft zowel een mannen- als vrouwenafdeling. Er wordt hier gewoon ook veel buiten competitie darts gespeeld, maar we organiseren ook enkele tornooien.”

Ook enkele minivoetbalploegen hebben hun onderkomen in ‘t Brouwerijtje: de Brouwshotters, The Sharks, Los Pollos Hermanos, De Kraaie, De Pottestampers … En er huist hier zowaar ook een tuningclub, de Bimmercrewwest, dat zijn allemaal BMW-liefhebbers. En ja, zelf rij ik ook met een BMW”, glimlacht Vincent. “Ze trekken er vaak opuit, voor een dagtrip of een weekendje. Maar voor ons is dat moeilijk om mee te gaan.”

Vincent en Vanessa wonen in Wielsbeke en zijn de ouders van Gillian (20) en Kyartan (17). Zeker die laatste is een niet veel voorkomende naam, maar de keuze ligt daar duidelijk bij Vincent. Vanessa wijst hem dan ook aan nadat ze de juiste schrijfwijze van de naam van haar jongste zoon op een bierkaartje heeft neergepend. “Het is een naam uit de wereld van de Vikingen”, legt Vincent uit.

Het café is ondertussen vrij om de dranken te serveren die het zelf wil. “Jupiler en Stella, het zijn de gewone pilsen die hier het best scoren. En ook frisdrank natuurlijk. Eten serveren we hier niet, we zijn louter een café.”

Tot de late uurtjes

Woensdag is de sluitingsdag, op maandag, dinsdag en donderdag gaan de deuren open om 17 uur, op vrijdag en zaterdag vanaf 16 uur en op zondag vanaf 10 uur doorlopend. En dat tot in de late uurtjes. “Het kan hier nog een stuk na middernacht zijn wanneer we kunnen sluiten, Ja, als ze hier in vorm zijn is het soms wel vier uur …”

Vanessa legt zich louter op het café toe, maar Vincent heeft nog een dagtaak én een bijberoep. “Na mijn gewone werkuren ben ik actief als hovenier. Ik werk overdag bij Desmet Engineering, daar sta ik mee in voor het onderhoud van bruggen en sluisdeuren. Ja, ik ben graag bezig, veel slaap heb ik niet nodig. Want ik kom ook nog iedere avond naar het café.”

In het café ontstaan vaak spontane feestjes, de muziek brengt er telkens de ambiance in, er wordt ook naar sport gekeken en uiteraard over gepraat. Baseballclub The Pitbulls hebben overigens hun lokaal in ‘t Brouwerijtje. “We hebben uiteraard klanten die van iets verder komen, maar ook veel lokale mensen.”

Hun start in het café, straks al zes jaar geleden, verliep niet slecht, maar de omstandigheden zaten niet mee. “Als maart nadert, hou ik mijn hart vast. Toen we pas open waren, hebben ze hier de rotonde verderop opengegooid, een jaar later gingen we voor het eerst in lockdown. Geen leuke periodes uiteraard, maar we hebben het overleefd.”

Het café heeft achteraan een terras en vooraan mogen twee tafeltjes geplaatst worden. In de zomer organiseren Vincent en Vanessa al eens een barbecue, er zijn de soupers van de verenigingen, … Er is altijd wel iets te doen, er zit leven in ‘t Brouwerijtje.”