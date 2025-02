“Hier drink je nog een pintje aan anderhalve euro”: café De Biekorf verhuist iedere zomer van locatie naar café De Mythe

Een café dat in de zomer van locatie verandert, het moet vrij uniek zijn. Haar vaste uitvalsbasis heeft Ann in café De Biekorf, in de zomer benut ze het terras van café De Mythe. “We blijven hier vooral ook een volks café, met een betaalbare pint.”

Sinds 28 augustus 1998 is Ann De Cueninck (49) de waardin van café De Biekorf in de Biekorfstraat, de baan die onder meer leidt naar het hoofdbureel van een wereldspeler als Sioen Industries. Ann maakt ons nog eens attent op de schrijfwijze van haar naam, met ‘u’ voor de ‘e’. “Dat moet destijds een foutje geweest zijn op het gemeentehuis. Je kan niet geloven hoeveel miserie ik daar al mee gehad heb, ik heb het ondertussen al opgegeven om het goed te spellen als je pakweg een klantenkaart wil hebben. Ik ben enige dochter, mijn pa en zijn twee zussen dragen die naam. Na ons zal het dus gedaan zijn”, knipoogt ze.

Stationspleintje

Ann woont met haar man Dieter Feys bij het café, haar pa woont nog bij Café De Mythe in de Stationsstraat. “Het gebouw van De Mythe dateert van 1879, is dus al 146 jaar oud. Het werd vroeger ook verhuurd. Zelf hebben we hier de vroeger Biekorf helemaal omgebouwd, uiteindelijk is er een zaal bij gekomen tussen De Mythe en De Biekorf. In de winter is De Biekorf hier de vaste uitvalsbasis, in de zomer trek ik dan voor enkele maanden naar De Mythe. We hebben daar een terras, de klanten kunnen buiten genieten. Al heb je natuurlijk mensen die liever hier in De Biekorf zouden blijven, maar ik kan uiteraard op geen twee plaatsen tegelijk open zijn.”

Zo zag het gebouw van café De Biekorf er uit voor de verbouwing.

“In onze zaal draagt priester Luk Brutin enkele keren per jaar de mis op voor wel meer dan 100 aanwezigen”

Het pleintje aan het voormalige station van Ardooie biedt de nodige parkeergelegenheid, het ademt ook nog altijd nostalgie uit. “Er moeten hier ooit nog negen cafés geweest zijn. Er liep hier ook een tramspoor naar toe en er aan de afspanning De Mythe was er ook plaats om de paarden te laten rusten.”

Voor Ann er met haar café haar intrek nam, gaf het pand van De Biekorf onderdak aan een fietsenwinkel. Haar vader kocht in de jaren 80 De Mythe, dat daarvoor nog het Burgerswelzijn heette. In de Bierkorf staat volkse gezelligheid voorop, er zijn ook tien verenigingen gevestigd. “Er zijn de hanenzettingen, die vinden hier plaats achteraan bij ons in onze tuin. De Verenigde Liefhebbers is de naam van onze vinkenmaatschappij. D’4szoenriêders is onze motortoeristenclub, VBR (Vlaams Bond voor Rijwieltoerisme) houdt hier jaarlijks hun openings- en sluitingsrit, de Biekorfkaarters leggen iedere vierde vrijdag van de maand een kaartje, countryclub Nobody komt line dansen en organiseert ook vier keer per jaar een optreden met een zanger, carnavalsvereniging Wifi heeft hier ook de uitvalsbasis, de provinciale afdeling van KBOF (Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie) houdt er de vergaderingen, er is de cornholeclub Dreamteams en tot slot ook onze oldtimerclub.”

Zaken doen op café

En die vinden allemaal vlot de weg naar de Biekorfstraat. “We hebben ook heel wat klanten die los staan van onze verenigingen. Veel mensen uit de buurt, ook wel wat zelfstandigen. Er worden hier zaken gedaan en werk wordt hier geregeld. Als je iets gedaan moet krijgen, dan is er hier wel altijd iemand die het kan of iemand kent.”

De immense toog “hij meet 7,30 meter” zit dan ook vaak vol. “We hebben een toogpubliek, het hoge tafeltje aan de inkom is ook populair. En niemand drinkt hier alleen een pintje, ze trakteren allemaal. Maar dat is hier ook allemaal betaalbaar, je drinkt hier nog een pintje voor anderhalve euro, een Duveltje kost 2,80 euro. Omdat dit onze eigendom is, kunnen we alles ook betaalbaar houden.”

Zaalt tot 180 personen

“In 27 jaar is er veel veranderd in de horecawereld, vroeger kon je hier de rook snijden met een mes. Roken mag niet meer, maar hier heerst nog de gezellige sfeer. Iedereen is hier welkom, er komen hier ook veel werkmensen. Dat zie ik vaak aan de aarde uit hun bottines die ik mag opvegen als ze vertrokken zijn”, lacht Ann.

Op donderdag is het café gesloten, op de andere weekdagen opent Ann van 11 tot 13 uur en vanaf 16 uur. In het weekend in de morgen van 9.30 tot 13 uur, op zaterdag dan opnieuw vanaf 16 uur, op zondag vanaf 17 uur. Het koppel, dat een dochtertje Sarah (12) heeft, woont ook boven het café. “Opvolging zal nog wat op zich laten wachten”, knipoogt ze. Maar ze is nog van zinnens een tijd door te gaan.

De zaal die tussen de twee cafés gelegen is, wordt ook gehuurd voor communies, babyborrels en verjaardagen. “Enkel die grote familiefeesten, die zijn er wat uit gegaan na corona.”

De zaal heeft ook nog een andere opvallende ‘huurder’. “Enkel keren per jaar komt Luk Brutin, de bekende priester uit Zwevezele, hier een eucharistieviering houden. Er komt daar meer dan 100 man op af.”

Er wordt ook koersbal een combinatie tussen petanque en bolletra en origineel afkomstig uit Australië gespeeld. Wandelsport Vlaanderen houdt er ook vergaderingen. “Er kunnen hier tot wel 180 mensen zitten. Ook onze eigen verenigingen organiseren hier uiteraard hun kampioensfeestjes.”