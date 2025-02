“Zelf drink ik niet, dat hoort niet op je werk”: Christian (71) houdt al 22 jaar een café open

De 71-jarige Zwevegemnaar Christian Decuypere is nu al drie jaar de trotse uitbater van café La Bascule in Spiere-Helkijn. Ook al is hij niet meer zo goed te been, toch blijft hij café houden.

Christian groeide op in Zwevegem, en was gedurende heel zijn leven vrachtwagenchauffeur. Tot hij 22 jaar geleden besloot om z’n leven over een andere boeg te gooien en een café te gaan uitbaten. “Ik werkte eerst in een café in Sint-Denijs, maar daar werd ik destijds eigenlijk buitengepest. Om die reden ben ik daar vertrokken en heb ik hier, in Spiere-Helkijn, m’n kans gegrepen en ben in dit leegstaand café komen wonen. Een deel van de meubels en decoraties zijn wel nog afkomstig uit het café in Sint-Denijs”, legt Christian uit.

Perfecte ligging

Over zijn verleden en gezinssituatie wil hij niet in detail treden, maar hij voelt zich gelukkig in La Bascule. “Ik weet niet hoe het hier vroeger was, of wie de vorige uitbaters waren, maar de ligging is perfect.” Het café ligt op zo’n vijftig meter van de Trimaarzateroute. Dat is een fiets- of wandelroute van bijna 10 kilometer die loopt tussen Avelgem en Spiere-Helkijn. In de volksmond wordt de Trimaarzateroute ook wel de ‘oude treinroute’ genoemd, want deze maakte deel uit van de vroegere spoorverbinding met Kortrijk.

“Voor mij is deze route heel belangrijk, want die zorgt voor veel klanten, vooral in de zomer. Van zodra het mooi weer begint te worden, nemen de mensen vaker hun fiets, en tijdens hun fietsroute komen ze als tussenstop vaak naar het café. Omdat ik natuurlijk ook beschik over twee terrassen van bijna zeventig zitplaatsen is dit voor fietsers de ideale plek om wat bij te tanken. Als je weet wat ik bedoel. Voor mij is dat dus een goeie omzetbron. Ik moet ook rondkomen hé”, gaat Christian verder.

“Op het einde van de maand schiet er niet veel meer over, maar ik geraak er wel. Voor mij is het financiële aspect ook niet het belangrijkste. Ik wil gewoon blijven werken omdat ik niet wil stilzitten tijdens mijn pensioen. Ik heb heel mijn leven niks anders gedaan dan gewerkt, dus ik zou niet weten wat doen anders. Ik werk omdat ik moet, voor mezelf, en ik klaag daar niet over. Ik ben niet veeleisend.” In La Bascule vallen de prijzen trouwens zeer goed mee. Voor een Jupiler of Stella Artois betaal je er 1,60 euro, en voor een Gin Tonic amper 6 euro.

Zoete snack

Christian maakt ook zijn eigen picon. “Ik maak iedere maand zo’n dertig flesjes. Zo blijf ik bezig. Dit motiveert me om iedere dag op te staan en aan de werkdag te beginnen, net zoals alle andere werkmensen. Daarnaast heb ik 33 verschillende soorten streekbieren, en 20 soorten frisdrank. Ook heb ik een eigen popcornmachine, voor als de klanten een zoete snack willen.”

Zelf drinkt Christian geen alcohol. Dat vindt hij ongepast. “Drink jij op je werk? Nee hé. Awel, ik ook niet, zo simpel is dat. Ik drink sowieso geen alcohol meer sinds mijn 25ste. Puur omdat ik ermee wou stoppen, en misschien in mijn jeugdjaren er iets te veel van op had.” Hij wil als cafébaas zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen, en niet dronken achter de toog staan. “Laat de klanten maar doen, ik bedien hen enkel. Ik ben blij als ik niets hoef te zeggen en gewoon mijn werk kan doen. Daarom drink ik niet, ik moet ervoor zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt. Als ik zie dat iemand iets te veel gedronken heeft, dan zeg ik stop. Zo vermijd ik dat ik mensen uit het café moet duwen. Echt zotte verhalen heb ik daardoor niet als cafébaas. Jonge gasten komen hier ook niet vaak over de vloer. Maar feestjes zouden wel eens durven plaatsvinden. Zo hadden we hier met oudejaarsavond een leuk feestje.”

Elke dagen open

“Ik hou elke dag het café open, en zal dat ook blijven doen. Ook al heb ik eens wat minder klanten, of zelfs drukke dagen, ik blijf verderdoen”, besluit Christian.

Café La Bascule is iedere weekdag open vanaf 16 uur en sluit om 22.30 uur ‘s avonds. In het weekend is het traditionele volkscafé open vanaf 10 uur en kun je er na een wandeling of fietstocht iets drinken of ‘sneukelen’. Ook op feestdagen is La Bascule open.