“Ze zingen hier niet de Vlaamse Leeuw, ze drinken hem”: Viviane (53) staat al negen jaar achter de toog in De Klokke (Ooigem)

Viviane Cecat (53) is nu al negen jaar de waardin in De Klokke. Een echt volkscafé en ook nog het enige in Ooigem. Darts is erg populair in de herberg en de bazin gooit zelf ook graag een pijltje. “En we organiseren hier ook veel zelf, van de kermis tot een rommelmarkt.”

Viviane Cecat is uit Kortrijk afkomstig. Haar horecacarrière startte ze op de Bosmolens in Izegem. Ze hield er café De Nieuwe Krekel in de Wallemotestraat open, de tuin grenzend aan de Rijksweg. “Een café zoals ze er eigenlijk geen meer maken. Ook een echt volkscafé, maar de eigenaar wilde het plat gooien om er zelf te bouwen en te gaan wonen. Het café is ondertussen met de grond gelijk gemaakt, maar het perceel ligt er nog onbebouwd bij.”

Volkscafé blijven

Maar mocht die beslissing destijds niet genomen zijn, dan zouden Viviane en haar man Johny De Kimpe allicht niet in Ooigem beland zijn. Viviane werkte nog in een poets- en strijkbedrijf en in een chocolaterie in Oostrozebeke, maar sinds ze de horeca ontdekt heeft, is ze daaraan verslingerd geraakt. Haar café op het Sint-Brixiusplein pal in het centrum van Ooigem is op maandag gesloten. Andere dagen open van 9 tot 13 uur, daarna van 16.30 uur tot de laatste klanten weg zijn. In de winter blijft men meestal op zondag doorlopend open, in de zomer zaterdag én zondag. “We verlangen eigenlijk al opnieuw naar de zomer. Dan stoppen hier veel fietsers en wandelaars, we hebben ook wel wat Okra-groepen die hier hun stop houden.”

“De kermis hebben we hier zelf nieuw leven in geblazen”

De Klokke wil ook een volkscafé blijven. “Je betaalt hier 2,20 euro voor een pintje. De sfeer houden we volks en gezellig. In de zomer hebben we hier een ruim terras en er is ook voldoende parking aanwezig. We beschikken ook over een ruim café met achteraan nog een zaaltje waar er darts gespeeld kan worden.”

Maar ook de verenigingen maken een belangrijk deel uit van de sfeer die er in het café hangt. Viviane combineerde drie jaar lang De Klokke met de sporthalcafetaria in Ooigem en daar leerde ze de dartssport beter kennen. “We hebben hier een club de Klokke-smijters en ook De Ranking, we spelen interclub in de ruime regio Tielt en met de regelmaat van de klok zijn hier tornooien. Op onze tapbiljart hebben we de maandelijkse competitie van de Klokke-stoters en onze kaartclub is iedere eerste vrijdag van de maand op post.”

Ook voetbalploeg FC De Para’s, waar Vivianes zoon Dempsy Degrande bij speelt, heeft lokaal in De Klokke. “En als die hier allemaal zijn, is het ook vaak ambiance.”

100 standhouders

Café De Klokke had voor de intrede van Viviane een tijdje leeg gestaan. “We hebben het naar onze hand gezet, we hebben hier enkele containers buiten gevoerd. Het is een Bavik-café, we schenken hier ook Vlaamse Leeuw, een lokaal biertje. Ze zingen hier niet de Vlaamse Leeuw, ze drinken hem”, lacht Viviane.

Op zondag is het de drukste dag van de week, dan is het de hele dag door een komen en gaan van klanten. “Maar je moet ook zelf de handen uit de mouwen steken, de laatste zondag van augustus organiseren we hier weer een rommelmarkt. Vorig jaar hadden we hier zowat 100 standhouders en het is nog groeiende. Zeven jaar geleden heb ik ook de kermis weer eigenhandig in het leven geroepen, we nodigen foorkramers uit, maar ook lokale zangers. We organiseren dan ook een barbecue. Vorig jaar was het de eerste keer drie dagen volle bak, het was niet normaal. En ik zou ook graag hebben dat de kerstmarkt terugkeert naar het centrum, die hoort toch onder de kerktoren.”

Studies hervat

En Viviane gaat ook nog naar school. “Ik studeer voor boekhouder. In avondonderwijs heb ik eerst mijn secundair afgewerkt, nu start ik aan een drie jaar durende opleiding boekhouden. Ik zit er inderdaad tussen de jonge gasten, maar dat is alleen maar goed. Zo breid je je sociale netwerk verder uit.”

Op 2024 blikt Viviane met wat wrange gevoelens terug. “Mijn pa is overleden, dat was een harde dobber. En toen we in de zomer op vakantie waren, is er ook ingebroken. Er is behoorlijk wat gestolen, maar het is vooral het emotionele dat we kwijt zijn dat primeert op het materiële. Maar we blikken positief vooruit.”

Volgende week: Bistro Siberië in Roeselare.