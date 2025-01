De Mol wordt… cafébaas: Uma doopt bekende zaak ‘Sweet Lime’ om tot ‘Baruma’

Uma Vandemaele (29), die in 2022 de mol was in het gelijknamige tv-programma op Play4 opent binnenkort haar eigen café in het centrum van Kortrijk. Drie jaar geleden vertelde ze al in de show over haar droom en nu is ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Daarom stopt ze met lesgeven in een secundaire Freinetschool ‘t Vier en in de lente gaan de deuren open van haar eigen café ‘Baruma’.

Uma Vandemaele is een gekend gezicht in Kortrijk en sinds haar deelname aan ‘De Mol‘ in 2022 ook in heel Vlaanderen. Tijdens de opnames in 2021, nog voor ze ontmaskerd werd als de saboteur in het spel, vertelde ze aan haar medekandidaten over haar droom om ooit een eigen café te beginnen. “Bar Uma, maar dan aan elkaar: Baruma. Dat lijkt me een heel leuke naam.”

Nu waagt de leerkracht Engels, muziek en godsdienst haar kans. “Het leven is kort en ik heb enorm veel dromen. Misschien wel iets te veel en gelukkig heb ik er al een deel van kunnen realiseren met De Mol. Nu zijn we vier jaar later en het is tijd om er een streep onder te trekken”, zegt Uma klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Hartje Kortrijk

Als locatie koos Uma voor de Kasteelkaai, aan de nieuwe verlaagde Leieboorden. Daar zat vroeger het restaurant ‘Sweet Lime‘, dat in 2024 een punt zette achter hun verhaal. “Er is nog wel wat werk”, vertelt Uma van op de werf in het toekomstige café. “We doen ons best om alles klaar te krijgen tegen de lente, zodat we jullie kunnen verwelkomen tegen de lente op het terras of binnen met een fris pintje.”