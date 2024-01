Sweet Lime gaat laatste jaar in: “Ik heb me hier doodgeamuseerd”

Henry Steverlynck (34) en Eva Buyse (32) gaan met 2024 hun negende en laatste jaar in. “Door omstandigheden is het contract afgelopen, maar er zal voor het komende jaar niets veranderen. De laatste maand zullen we waarschijnlijk wel meer richting café gaan en enkele afscheidsevenementen organiseren”, zegt Henry.

Eva werkte destijds als jobstudent bij de Sweet Lime van Ann Denys (huidige zaakvoerder van krokettenbar allo croquette). “We wisten dat ze het wou overlaten. Ik werkte toen nog in de Vagant. We zijn redelijk snel op de opportuniteit gesprongen. We hadden de zaak al wat opgefrist en dan nog eens begin corona. De muren werden opnieuw geschilderd en we spoten een akoestisch plafond”, vertelt Henry.

“Als de werken aan de verlaagde Leieboorden rond zijn tegen de zomer, kunnen we eindelijk genieten van een prachtig terras”

Jammer genoeg moet het restaurant in de Kasteelkaai langs de Leie eind december de deuren sluiten, maar Eva en Henry maken van hun laatste, negende jaar nog het beste. “Als de werken aan de verlaagde Leieboorden rond zijn tegen de zomer, kunnen we eindelijk genieten van een prachtig terras. Volgens het nieuw terrassenreglement moeten die er allemaal uniform uitzien, maar gelukkig geldt voor de omliggende horecazaken deze zomer een uitzondering zodat wij nog ons oud materiaal kunnen gebruiken. Zo hoeven we geen eenmalige investering te doen”, vertelt Henry.

“De helft van de tijd had ik niet eens door dat ik aan het werken was. Zeker wanneer het druk is, vliegen de uren voorbij”

Hij en Eva weten nog niet wat ze zullen doen na Sweet Lime. “Eva wil alleszins geen avond- of nachthoreca meer. Ik ben er zelf nog niet aan uit.” Het koppel heeft twee kindjes Georges (2,5) en Claire (4). “Ik heb me hier doodgeamuseerd. Ik deed het graag voor het sociaal contact. De helft van de tijd had ik niet eens door dat ik aan het werken was. Zeker wanneer het druk is, vliegen de uren voorbij. Dat heb ik nog niet met een andere job niet ervaren.”

Sweet Lime onderscheidt zich met de iets gezondere, Mexicaans getinte keuken en het uitgebreide cocktailaanbod. “Op de kaart staan pasta’s, burgers en salades, maar ook tortilla’s en enchiladas, met verschillende vegetarische opties. We hebben een sterk vast cliënteel. Ondanks de werken en de verminderde toegankelijkheid blijven mensen graag komen. Dat is een compliment voor de zaak.”