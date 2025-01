De Mol wordt… cafébaas: Uma (29) doopt bekende zaak ‘Sweet Lime’ om tot ‘Baruma’

Uma Vandemaele (29), die in 2022 de mol was in het gelijknamige tv-programma op Play4 opent binnenkort haar eigen café in het centrum van Kortrijk. Drie jaar geleden vertelde ze al in de show over haar droom en nu is ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Daarom stopt ze met lesgeven in een secundaire Freinetschool ‘t Vier en in de lente gaan de deuren open van haar eigen café ‘Baruma’.

Uma Vandemaele is een gekend gezicht in Kortrijk en sinds haar deelname aan ‘De Mol‘ in 2022 ook in heel Vlaanderen. Tijdens de opnames in 2021, nog voor ze ontmaskerd werd als de saboteur in het spel, vertelde ze aan haar medekandidaten over haar droom om ooit een eigen café te beginnen. “Ik heb veel dromen, gelukkig heb ik er al enkele van kunnen realiseren met De Mol. Hiervan droom ik al sinds mijn zestiende toen ik zelf aan de slag was in de horeca als jobstudent. Dat was toen zo leuk dat ik dacht ‘Dit wil ik later zelf doen’. De naam is eigenlijk als eerste ontstaan, nog voordat er een concreet plan was. Bij vrienden en familie maakte ik het grapje ‘Ik ben Uma en ik wil een bar openen’. Daarna is de naam ‘Baruma’ blijven plakken.”

Tot de kerstvakantie stond Uma nog voor de klas als leerkracht Engels, muziek en godsdienst. “Mijn hart brak bij het einde van het semester, want ik neem afscheid van iets dat ik graag doe. Maar na jaren dromen is het tijd om er een streep onder te trekken en volop te focussen op mijn café. Het is tegelijkertijd ook erg spannend om te gaan voor een nieuwe start. Mijn collega’s wisten al lang dat ik die droom had en schrokken dus ook niet van het nieuws. Ze zullen zeker en vast nog wel passeren en dat biedt me wat troost. En moest ik ooit terug willen naar het onderwijs, dan doe ik dat gewoon.”

Hartje Kortrijk

Als locatie koos Uma voor de Kasteelkaai, aan de nieuwe verlaagde Leieboorden. Daar zat vroeger het restaurant ‘Sweet Lime‘, dat in 2024 een punt zette achter hun verhaal. “Dat is heel toevallig gelopen. Mijn familie wist van mijn droom, dus zij stonden mee met mij op de uitkijk naar mogelijke panden. Tot nu toe was er niets dat mijn aansprak. Vroeger zei ik dat ik het wel nog zou zien zitten om Sweet Lime over te nemen moest ik ooit de kans krijgen. En dan zag ik in de krant dat ze er mee stopten. Ik kon niet anders dan er voor te gaan”, zegt ze helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk. (Lees verder onder de foto)

“Ik ben onmiddellijk op gesprek geweest bij Bockor en zij waren heel erg enthousiast met mijn voorstel. Dit was een kans die ik niet kon laten passeren. Nadat de zaakvoerders van Sweet Lime in december dan vertrokken zijn ben ik er onmiddellijk ingevlogen met enkele werken.”

Veel werk

Die werken blijken iets grootschaliger dan verwacht. “We zijn eerst klein gestart met het idee van een nieuwe vloer en dan kwamen er steeds maar werken bij. Nu is het precies toch iets meer dan we verwacht hadden”, lacht Uma van op de werf in haar toekomstig café. “De grove werken neemt Bockor op zich en van zodra die afgerond zijn, kan ik verder starten met de inrichting en dergelijke. Het is niet zo simpel om dingen alleen te beslissen, maar bij keuzestress bel ik naar mijn familie en partner om hun mening even te horen.”

Het doel is om in de lente ‘Baruma’ dan officieel te openen. “De voorbereidingen lopen goed. Hopelijk blijft het vlot gaan zodat we kunnen openen met de eerste terrasjes. In het begin zag ik de opening heel groots, maar nu denk ik dat het misschien toch stap per stap moet aanpakken. Want er komt veel kijken bij een opening. Ik wacht nog even af om te beslissen of ik ga starten met een knaller of rustig erin groeien. Nu is het eerst focussen op de werken.” (Lees verder onder de video)

Mensen doen houden van café

Uma wil met ‘Baruma’ het dorpscafé naar de stad brengen. “Ik wil dat het een ontmoetingsplaats wordt, waar iedereen welkom is. Of je nu van een trouw komt of een begrafenis, van een examen of een verjaardagsfeestje, ik wil dat je er op elk moment terecht kan. Ik merk dat sinds corona mensen veel moeilijker op café gaan, dus ik wil die drempel wat naar beneden halen. Ik wil dat mijn café een tweede living wordt voor mensen, waar ze even kunnen chillen en alles loslaten of juist kunnen dansen vroeg op de avond.”

“Zelf ben ik verzot op het gegeven van op café gaan. Ik vind het zalig om alleen of in groep met eender wie even buiten te zitten en mensen tegen te komen”, gaat Uma verder. “Cafés zorgen ervoor dat mensen uit hun kot komen en elkaar opzoeken. Iedereen zit tegenwoordig zoveel op hun eigen eiland en ik wil de boot zijn die mensen opnieuw met elkaar in contact breng. Uit de grond van mijn hard hoop ik dat mensen en zeker jongeren de liefde voor op café gaan opnieuw ontdekken.”

Ondertussen is Uma nog druk bezig met de puntjes op de i te zetten. “De menukaart moet ik nog volop samenstellen, maar alles ziet er goed uit. Omdat ik ben opgegroeid in het centrum van Kortrijk ken ik hier wel veel mensen. Maar het is als horecazaak niet zo eenvoudig om ook gekend te raken buiten je stad. Dus misschien kan mijn bekendheid van in De Mol destijds helpen om meer mensen van buiten Kortrijk te bereiken. Ik heb al enorm veel positieve reacties gehad. Het is fijn om te zien dat mensen er zo achter staan. Ergens brengt dat wat druk met zich mee, maar het geeft me ook een extra push om net door te doen”, lacht Uma vol enthousiasme.