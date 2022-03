Dit zijn ze dan: de West-Vlamingen in De Mol!

Vanavond werden de kandidaten voor het spannende, tiende seizoen van De Mol voorgesteld op Play4. Op zondag 20 maart gaat het programma van start, met ook twee West-Vlaamse dames.

De trailer die het programma moest aankondigen, bracht al de nodige spanning met zich mee. Komende zondag zal er al veel duidelijk worden als de eerste aflevering effectief van start gaat. In het bonte gezelschap zien we dus twee pittige vrouwen:

Uma Vandemaele (26)

Een wervelwind, zo klinkt het. Dat belooft! © Play4

Bij Uma is het blijkbaar een mirakel dat ze deelneemt, want volgens intimi leidt ze aan uitstelgedrag. Daardoor had ze zich bijna niet ingeschreven. Ook de castinggesprekken waren een drempel, want ze kon niet geloven dat ze ergens in een louche achterhuis in Vilvoorde opgewacht zou worden door een legitiem castingduo. Uma overleefde het, werd geselecteerd en was opgelucht dat haar nieren niet op de zwarte markt verschenen.

De West-Vlaamse wervelwind zorgt voor een frisse bries in de kandidatengroep. Met haar 26 lentes is ze één van de jongste kandidaten. Een jonge juffrouw die voor de klas staat in het middelbaar onderwijs van de freinetschool ‘t Vier. Ze geeft er Engels, muziek en af en toe godsdienst, al moet ze daarvoor nog de zegen krijgen van de bisschop…

Leuk detail: Uma is genoemd naar de gelijknamige actrice uit onder meer Pulp Fiction en Kill Bill. Vader Kurt is immers een grote fan én journalist voor De Krant van West-Vlaanderen.





Gretel Van der Straeten (51)

Een opticien, perfect om zich niet -haha- blind te staren op een mol. © Play4

Jammer dat Gretel zich vorig jaar niet had ingeschreven, want haar naam paste oh-zo-schön in een Duits kader. Maar ook op de Canarische eilanden is het fijn vertoeven met een Gretel aan je zijde. Deze enthousiaste vijftiger ziet het leven door een glasheldere bril want ze is opticien van beroep. Ze woont in Moerkerke bij Brugge en werkt in Optiek Keppens in Sint-Kruis. Technisch gezien is ze de oudste kandidaat van de groep, maar op sportief vlak moet ze al zeker niet onderdoen voor haar jongere tegenhangers. Ze zit in een fietsclub (de Sint-Ritatrappers) en houdt van joggen. Maar niet in een donker bos, daar staat ze doodsangsten uit.

Leuk detail: hoewel ze in Moerkerke woont, heeft ze toch roots in Aalst.

Verder zien we nog rechercheur Anke (32) uit Mechelen, receptioniste Emanuelle (35) uit Genk, leerkracht Nele (47) uit Melsele, student Toon (19) uit Vorselaar, accountmanager Yens (27) uit Barcelona/Westerlo, copywriter Sven (30) uit Denderleeuw, kinesist Philippe (34) uit Vrasene en boomverzorger Bert (45) uit Kasterlee.

De Mol gaat van start vanaf zondag 20 maart om 19.55 uur.