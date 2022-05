Opnieuw een West-Vlaamse Mol: Uma speelde het meesterlijk!

Na een zinderende finale, viel de ontknoping in Paleis 12 in Brussel. De Kortrijkse Uma werd ontmaskerd als de Mol door Sven. Hij won 26.390 euro.

Met een spetterende liveshow in Paleis 12 werd het tiende seizoen beslecht. We zagen eerst hoe de drie finalisten – Yens, Uma en Sven – nog een laatste opdracht moesten vervullen op La Gomera. Er dreigde een bom te ontploffen, tenzij ze een juiste draad konden doorknippen.

De laatste opdracht op het eiland riep nog meer vragen op voor de kandidaten. © Play4

Wat de drie kandidaten tot dan nog niet wisten, was dat die bom in Paleis 12 stond. Er werd uiteindelijk een verkeerde draad doorgeknipt, waardoor de opdracht mislukt was en een extra 10.000 euro in rook opging.

De bom ontplofte, met confetti over de hele zaal verspreid. Opdracht mislukt. © Play4

Op het eiland moesten ze een finale test invullen, maar daar kregen ze te horen dat de effectieve finale in Brussel zou gespeeld worden. Daar konden ze nog extra geld verdienen, door een live-act te doen: dansen, goochelen en muziek spelen.

Sven slaagde er in om Uma te ontmaskeren. Yens greep naast de prijs. © Play4

Uma moest drummen, Sven tapdansen en Yens omgekeerd uit een dwangbuis geraken. Bovendien kon ook het publiek nog iemand wegstemmen. Zij kozen voor Uma. Het maakte in principe niet veel uit, want de groepspot bleef hetzelfde: 26.390 euro.

Daarna mochten ze de vijf laatste vragen van hun finale test live invullen en was het tijd voor de ontmaskering. Daaruit bleek dat Sven de eindwinnaar was.

Sven wil met de winst zijn droom (en die van zijn vrouw) realiseren: een eigen kinderboerderij. © Play4

Toen kwam het moment suprême: de ontmaskering van De Mol. En dat bleek zowaar Uma uit Kortrijk te zijn. Zij speelde het spel uitstekend en mag zich een voortreffelijke Mol noemen.