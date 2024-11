“Bordspellen brengen mensen samen”: Joachim en Valerie uit Lo-Reninge organiseren spelavond met kersvers bedrijfje Boardello

Joachim Vanheule (31) en Valerie Devlamynck (30) uit Pollinkhove verkopen met hun pas opgericht bedrijfje Boardello bordspellen. Ze organiseren op zaterdag 16 november vanaf 18.30 uur voor de tweede keer een spelavond in De Zuidhoeve in Lo. “Bij Boardello draait alles om passie voor spellen en het creëren van onvergetelijke speelmomenten”, zeggen ze.

Boardello is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. “We hebben bordspellen ontdekt en leren appreciëren tijdens corona”, zegt Joachim Vanheule. “We kochten in die periode regelmatig een nieuw bordspel. Ik wou graag iets op zelfstandige basis beginnen en dus startte ik met een webshop voor bordspellen. Momenteel doe ik dit in bijberoep. De webshop zit ook nog in een beginfase. Ons aanbod groeit nog elke maand. Maar we dromen ervan ooit een spellenwinkel of spellencafé te openen waar mensen kunnen komen spelen, iets drinken of spellen aankopen met de juiste uitleg.”

Geen klassieke spellen

In De Zuidhove in Lo organiseren Joachim en Valerie op zaterdag 16 november voor de tweede keer een spelavond. “De eerste spelavond was een succes en dus breien we daar nu een vervolg aan”, zeggen ze. “De mensen kunnen de hele avond onze demospellen spelen voor slechts 3 euro per persoon. Maar iedereen is welkom om ons aanbod te leren kennen in onze pop-upshop.”

Dat aanbod bestaat niet uit de klassieke bordspellen. “We willen geen spellen aanbieden die je overal vindt”, zeggen ze. “Dat is onze drijfveer: mensen laten kennismaken met nieuwe gezelschapsspellen, tonen dat er veel meer bestaat dan Monopoly, Cluedo of UNO. Het aanbod is enorm. Daarom ook deze spelavond. We willen iedereen de magie van bordspellen laten ervaren. Of je nu houdt van strategische uitdagingen, spannende avonturen of gewoon een gezellige avond met vrienden en familie wil beleven: bij Boardello vind je altijd het perfecte spel. We selecteren onze spellen met zorg waarbij we letten op kwaliteit, spelplezier en variatie. Bij aankoop van een bordspel uit onze webshop leggen we het spel gratis uit zodat je direct aan de slag kunt en optimaal kunt genieten van je nieuwe spel. We leveren trouwens gratis in Diksmuide, Veurne, Lo-Reninge, Ieper en Poperinge.”

Teambuilding

“Wij organiseren ook bordspelevenementen op maat, zowel bij de mensen thuis, op locatie of voor bedrijven”, zeggen Valerie en Joachim. “Ideaal voor een teambuilding, een verjaardagsfeestje of een gezellige avond met vrienden. Wij brengen de spellen, geven de uitleg en zorgen voor sfeer. De spelers genieten van het spelplezier. We doen dat voor zowel kleine als voor grote groepen.”

De voorbije zomer verkocht het koppel hun bordspellen al op verschillende avondmarkten. “We merkten daar vooral dat ons publiek enorm verschillend is”, zegt het koppel. “Wij proberen spellen aan te bieden voor een ruim publiek. Zowel de beginnende of sporadische speler als de gevorderde speler kan bij ons terecht. Het mooie aan bordspellen is dat je er nooit te oud voor bent. Wij leren zelf ook nog altijd bij. En als wij een avondje vrienden of familie op bezoek hebben, gaan ze meestal niet naar huis zonder dat ze een of meerdere nieuwe spelletjes hebben leren spelen.”

Community

Achter de naam Boardello zit niet meteen een verhaal. “Ik wou iets dat catchy klonk”, legt Joachim uit. “Er zijn al veel webshops met het woord ‘spel’ of ‘bordspel’ in verwerkt. Board staat uiteraard voor boardgames, de ‘ello’ eraan vond ik gewoon mooi en goed klinken. Het logo is een eigen ontwerp.”

Bij Boardello gaat het trouwens om veel meer dan alleen spellen verkopen. “We willen een community creëren waar spelers ervaringen delen, tips uitwisselen en samen genieten van het spelen”, besluiten Joachim en Valerie. “Bij Boardello draait alles om passie voor spellen en het beleven van onvergetelijke speelmomenten. En het klinkt cliché, maar bordspellen brengen echt mensen samen!”