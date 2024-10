Vijf West-Vlaamse tips voor een heerlijke ‘World Vegan Day’

1 november is ‘World Vegan Day’. Op die dag start ook ‘Try Vegan’, een campagne die oproept om een maand lang alleen plantaardig te eten. Met onze vijf tips kom je al een eind ver.

Hoe begin je de dag beter dan met een brunch om duimen en vingers bij af te likken? Dat kan bij Blackbird op Jan Van Eyckplein in het centrum van Brugge. Op de menukaart vind je onder meer vegan croissants met ‘hamm en kaes’ of ‘zalmm’. Je kan ook kiezen voor toasts, bagels of pannenkoeken. Mooi meegenomen: in Blackbird kan je ook t-shirts kopen van Radikal Kindness, het vegan kledingmerk van zaakvoerster Fleur Vandekerckhove.

Fleur Vandekerckhove van Blackbird en Radikal Kindness. © Davy Coghe

Lunchen of dineren kan dan weer bij Hashtag Food in Nieuwkapelle. Het restaurant kent zijn oorsprong in Brugge, maar verhuisde in 2023 naar de deelgemeente van Diksmuide. Op het menu staan verfijnde en oogstrelende veganistische gerechten, maar ook vis en vlees. De zaak is echter vooral bekend voor de unieke ‘illusiedesserts’. Of smulde jij al eens eerder van een asbak?

Een asbak als ‘dessert’ bij Hashtag Food. © Instagram

Wie liever zelf kookt, kan rekenen op het West-Vlaamse familiebedrijf BonMush uit Ieper. Zij produceren veganistische en vegetarische worsten, burgers en broodbeleg, allemaal op basis van oesterzwammen die in de buurt gekweekt worden. Opvallend: vroeger heette het bedrijf BonRill en produceerde het rillettes. Maar onder impuls van schoondochter Caroline Vercauteren werd het vleesbedrijf een producent van vegetarische producten… Het leverde haar op de WOMED-awards de titel van vrouwelijk ondernemer van het jaar op.

Mona Delagrange met haar zeewierkroket. © Davy Coghe Davy Coghe

Ook om thuis klaar te maken: de zeewierkroket van Nomet. Een ideaal plantaardig alternatief voor garnaalkroketten. Vorig jaar ging Mona Delagrange, de Brugse ‘uitvindster’ van de zeewierkroket, in zee met La Vie Est Belle uit Oostkamp om de productie op te schalen. Ondertussen kan je de kroketten onder meer bij Bio-Planet kopen. Wie ze toch liever láát bereiden: bij surfclub Surfing Elephant in Wenduine (De Haan) staan ze op de menukaart.

En dan nog een laatste tip, voor wie geen zin heeft om het huis te verlaten en toch te genieten van vegan lekkers. Dankzij de webshop tAK uit Marke (Kortrijk) kan je een hoop spullen bij je thuis laten leveren. Chips, chocolade, broodbeleg, maar ook verzorgingsproducten en make-up: je vindt het allemaal op takaplantbasedlifestyle.com.