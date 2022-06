Mona wil België veroveren met haar zeewierkroketten: West-Vlaamse start-up gaat in zee met veganproducent La Vie Est Belle

De zeewierkroket net zo gangbaar maken als de garnaalkroket. Dat is de missie van Mona Delagrange. De 28-jarige Assebroekse lanceerde een jaar geleden met Nomet haar eigen zeewierkroket en schakelt nu een versnelling hoger. De productie verhuist naar het duurzame voedingsbedrijf La Vie Est Belle in Oostkamp en vanaf het najaar moeten Mona’s creaties in het hele land verkrijgbaar zijn. “Onze zeewierkroketten kunnen bij iederéén in de smaak vallen”, zegt ze.

Een zilte zeesmaak, een smeuïge vulling en een krokant korstje, maar honderd procent veganistisch. Dat is de Nomet Zeewierkroket in een notendop.

Het verhaal startte in april 2021, met dank aan Mona Delagrange uit Assebroek. “Zes jaar geleden ben ik overgestapt naar een volledig veganistische levensstijl”, legt de voedingswetenschapper uit.

“Maar tijdens mijn kinderjaren waren garnaalkroketten mijn absolute lievelingsgerecht. Als veganist vond ik voor zowat alles een alternatief: hamburgers, worstjes… Het bestaat allemaal. Enkel voor onze oer-Belgische klassieker bestond geen waardige vervanger. Daar wilde ik verandering in brengen.”

Tijdens de tweede coronalockdown sloeg Mona in haar keuken aan het experimenteren, met zeewier als hoofdingrediënt. “Omdat die ook uit de Noordzee komt en zo het typische karakter bewaart. Na een tiental pogingen was ik best tevreden van het resultaat en onderwierp ik mijn huisgenoten in Brussel, vrienden en familie aan een smaaktest”, vervolgt Mona. “Die waren unaniem positief. Ik kreeg bovendien te horen dat ik er meer mee moest doen dan enkel voor eigen gebruik.”

In juni vorig jaar volgde in het creatieve knooppunt De Republiek in Brugge een tweede – bredere – proeverij. “Met hetzelfde resultaat. Iedereen was wild van de smaak. Dat haalde me over de streep om mijn zeewierkroketten een commercieel jasje te geven.”

Plafond

Een maand later lanceerde Mona de Nomet Zeewierkroket via sociale media en stampte ze ook een webshop uit de grond. “De productie verhuisde van mijn eigen keuken naar een professioneel exemplaar in De Republiek en de bestellingen waren keer op keer uitverkocht. Ik maakte tot 130 kroketten per afhaalmoment en die vlogen gewoon de deur uit.”

© Davy Coghe

Ook de feestdagen waren erg druk, met extra afhaalpunten in Gent, Brussel en Antwerpen. “Ik deed alles zelf: van het maken van de kroketten over de verpakking tot het in de markt zetten en effectief verkopen. Bovendien schurkte ik tegen mijn plafond aan. Ik had de keuze: ofwel een eigen atelier uit de grond stampen of Nomet laten groeien onder de vleugels van een sterke speler in de vegansector.”

Mona ging voor de laatste optie en schrijft vanaf deze zomer een nieuw hoofdstuk in samenwerking met La Vie Est Belle uit Oostkamp. Zij maken sinds 1992 verse producten op basis van groenten, granen en peulvruchten. “La Vie Est Belle nam zelf contact met me op”, aldus Mona. “Ik was meteen gecharmeerd door hun verhaal. Ze hebben niet alleen een enorme kennis in huis, ze staan ook te boek als een autoriteit binnen de veganistische wereld.”

Duurzame toekomst

In de loop van deze zomer moeten de eerste Nomet Zeewierkroketten bij La Vie Est Belle van de spreekwoordelijke band lopen. “Een zeer grote boost voor mijn nog kleine onderneming”, klinkt het.

“Om mijn ambities waar te maken, zocht ik een manier om een groter volume aan te kunnen. Met La Vie Est Belle heb ik de perfecte partner gevonden, een bedrijf dat volledig op dezelfde golflengte zit en wil werken aan een duurzame toekomst.”

Dat Nomet zo snel zou groeien, had Mona ook zelf niet durven dromen. “Ik was aanvankelijk op zoek naar een product voor mezelf, maar het enthousiasme van zoveel anderen heeft me vooruit gestuwd. Ik heb alvast het momentum mee, want we beginnen stilaan collectief te beseffen dat we minder vlees moeten consumeren om onze planeet te vrijwaren.”

Qua textuur moet de zeewierkroket zeker niet onderdoen voor de ‘gewone’ garnaalkroket. © Davy Coghe

“Bovendien is zeewier een herkenbaar product, iets wat we al duizenden jaren eten, maar in onze contreien wat in de vergetelheid is geraakt. Daar wil ik mee verandering in helpen brengen.”

Het zeewier dat Mona gebruikt, wordt in de Nederlandse Oosterschelde gekweekt en de kroket is ook ei-, lactose- en melkvrij. “Perfect dus voor mensen met allergieën of intoleranties.”

Horeca én detailhandel

Dankzij de samenwerking met La Vie Est Belle kan Mona haar zeewierkroketten straks aan een veel breder publiek aanbieden. “Ik wil op korte termijn tot een vaste waarde uitgroeien binnen het vegansegment. Ik zie het als mijn doel om zeewier opnieuw gangbaar te maken in de Belgische keuken.”

“Dankzij het netwerk van La Vie Est Belle kunnen we zowel de horecasector als de detailhandelaar bedienen. Ik heb sowieso de ambitie om met mijn producten in alle biowinkels van het land in de rekken te liggen. En waarom niet standaard op de menukaarten van onze vele brasserieën prijken als veganistisch alternatief voor de garnaalkroket? Bij Surfing Elephant in Wenduine zijn ze al verkrijgbaar. Met zicht op zee genieten van een heerlijke zeewierkroket…”

Dankzij het partnership gaat ook de prijs van de zeewierkroket naar beneden. “Zo maken we het product ook toegankelijk voor een erg brede groep”, zegt Mona.

“Eigenlijk mikken we op iedereen: jong, oud en van veganist tot vleesfanaat. Onze zeewierkroketten kunnen overal in de smaak vallen.”

Info: http://www.nomet.be