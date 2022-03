Caroline Vercauteren (BonRill) is vrouwelijke ondernemer van het jaar

Op woensdagavond 9 maart werd de WOMED-award uitgereikt, waarmee de beste vrouwelijke ondernemer in de bloemetjes werd gezet. Caroline Vercauteren van het Ieperse charcuteriebedrijf BonRill mocht die mee naar huis nemen. Zij nam het in de finale op tegen twee andere West-Vlaamse dames.

Samen met Marie Callens van vinylvloerenfabrikant Floorify en Katrien Vermeire van audiovisueel eventbedrijf John & Jane was Caroline genomineerd voor de WOMED-award, waarbij Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen vrouwelijk ondernemerstalent bekronen.

Op de awardshow, die digitaal plaatsvond, werd Caroline uitgeroepen tot winnares. Het is zonder meer ook een straf verhaal. Caroline, afkomstig van Lochristi en apothekeres van beroep, stapte een paar jaar geleden in het bedrijf van schoonouders, een vleesverwerkend familiebedrijf uit Ieper dat meer dan 100 jaar op de teller heeft en vooral bekend stond voor hun rillettes.

Oesterzwammen

Caroline besloot als hoofd van het bedrijf resoluut de vegetarische kaart te trekken, en spreads te ontwikkelen op basis van oesterzwammen, die ook lokaal geteeld worden. “Ik ben een vree dromer, maar ook een vree doener”, zei ze onlangs in een interview bij ons.

Caroline zette BonMush in de markt: vegetarische producten op basis van oesterzwammen. © Unizo

Met hun merk BonMush mikken ze op de bourgondische flexitariër, alsook veganisten. Daarbij is het duurzaamheidsverhaal geen loos begrip. Producten als soja of palmolie, met een stevige ecologische impact, komen er niet in. De omschakeling was intern niet evident, maar ook naar de buitenwereld was het een uitdaging, want in dezelfde week van de lancering brak de coronacrisis uit. Niettemin bleef het bedrijf nieuwe initiatieven en producten ontwikkelen.

Het bedrijf kent een stevige groei, dat Caroline naar eigen zeggen graag verder wil verzilveren. De titel van beste vrouwelijke ondernemer van het jaar is alvast een flinke opsteker. “Ik wil graag het voorbeeld geven voor die vele vrouwen, die twijfelen om te springen. Zeker doen”, klonk het in een eerste reactie.

Toch zijn er geen verliezers, want de andere twee kandidaten waren meer dan waardige opponenten.

Belofte van het jaar

Tijdens de WOMED-awardshow werd ook de belofte van het jaar uitgeroepen. Voor onze provincie waren dat Karen Ooms en Louise Noelmans van La&Bel, een luxecollectie lederwaren. Leuk detail: de twee vriendinnen zijn oorspronkelijk afkomstig van Hasselt. Zij moesten uiteindelijk voor het Oost-Vlaamse Go Forest van Sarah Parent, dat bomen plant voor bedrijven.