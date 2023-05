Food verhuist van Brugge naar Nieuwkapelle

Nog tot 31 juli kun je de voeten onder tafel steken in het bekende Brugse vegan restaurant #Food. Eind september openen uitbaters Dave Ruysschaert en Emmanuel Bitu hun zaak opnieuw, in een oude jongensschool in Nieuwkapelle, bij Diksmuide.

“Het verhaal van #Food is negen jaar geleden begonnen in de Brugse binnenstad. Na een moeilijk begin met een ecologische winkel besloot ik die winkel om te vormen tot een restaurant”, vertelt Dave. “De naam komt overigens van een goede vriendin, die toen in haar berichtjes steevast een hashtag gebruikte (lacht).” De zaak bood aanvankelijk vooral quiches en lasagne aan, maar groeide mettertijd door tot een restaurant waar de plantaardige keuken de baseline is. Na een viertal jaar werd de toeristische binnenstad ingeruild voor de Scheepsdalelaan in Christus-Koning, een invalsweg naar het centrum.

Slachtoffer

“Het mooie concept, dat ik samen met mijn echtgenoot en medezaakvoerder Emmanuel Bitu had uitgewerkt, viel in de smaak en al vlug groeide #Food uit tot een begrip in de regio”, zegt Dave, die er prat op gaat plant-based gerechten te creëren waarvan je meestal niet proeft dat ze geen vlees of vis bevatten. Dave en Emmanuel lijken in Brugge echter wat het slachtoffer van hun eigen succes te worden. “Zeker op weekenddagen moeten we heel vaak mensen weigeren die graag komen genieten van onze gerechten en onze cocktails”, zegt Emmanuel. “En op een bepaald moment moet je beslissen. In het diepe springen. Dat gaan we nu doen.”

“We hebben een unieke kans gekregen om de oude jongensschool in Nieuwkapelle te huren. Het pand is op zo’n mooie manier gerenoveerd en heeft zoveel karakter, dat ik direct wist dat onze toekomst hier ligt”, vult Dave aan. “Eind september openen we er ons nieuwe restaurant, onder dezelfde naam maar met een iets breder concept: plantaardig blijft de basis maar met meer keuze voor de klassieke eter.” (PDV)