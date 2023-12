Fleur maakt met ontbijtzaak Blackbird en kledingmerk Radikal Kindness kans op niet één, maar twéé Belgian Vegan Awards

Fleur Vandekerckhove is genomineerd voor niet één, maar twéé Belgian Vegan Awards. Ze maakt kans op een prijs voor haar ontbijtzaak Blackbird in hartje Brugge, maar ook voor haar bijzondere kledingmerk Radikal Kindness.

De veganismevereniging BE Vegan deelt op maandag 29 januari weer twaalf Belgian Vegan Awards uit aan ondernemers die het voorbije jaar uitblonken met innovatieve plantaardige producten. Van de 72 finalisten komen er dertien uit onze provincie.

Bekende namen als Alpro, Greenway en Izy Coffee maken kans, maar Fleur Vandekerckhove (41) uit Zedelgem maakt kans op twéé beeldjes. Met haar vegan ontbijt-, gebak- en brunchzaak Blackbird in Brugge is ze genomineerd voor Best Breakfast, terwijl ze met haar kledingmerk Radikal Kindness finalist is in de categorie Best (web)shop.

“Het zijn twee projecten die qua look and feel erg van elkaar verschillen, maar het vegan aspect is dus wel de verbindende factor”, zegt Fleur. “Blackbird heeft een lief en vriendelijke imago, met veel bloemen en pastelkleuren in de zaak. Radikal Kindness is rauwer en iets meer provocatief.”

Bowls en gebak

Fleur nam in juli 2019 samen met haar partner de horecazaak Blackbird aan het Jan Van Eyckplein in Brugge over. “In de aan ons voorafgaande uitbating was er bij Blackbird ook wel een vegan en vegetarisch aanbod, maar dat was optioneel. Wij hebben mettertijd alle vis- en vleesgerechten eruit gehaald en alle niet-vegan gerechten vervangen door een volledige plantbased keuken, zoals we dat noemen. Je kunt bij ons terecht voor bowls, toasts of een meer uitgebreid aanbod om vegan te ontbijten of brunchen. In de namiddag is er ook steeds vegan gebak. Zelf zijn we een half jaar na de overname volledig vegan geworden, in de eerste plaats uit dierenliefde.”

Activisme

Blackbird is hun voltijdse bezigheid, maar Fleur en haar partner hebben ook een meer activistische kant. “En die beleven we met Radikal Kindness, ons vegan kledingmerk”, vervolgt Fleur. “Hoe Radikal Kindness ontstaan is? Wel, ik was vorig jaar met een medewerkster op het Vegan Summer Fest in Gent, een beurs voor alles wat met veganisme te maken heeft. Daar was ook kledij te vinden, maar we waren het er beiden over eens dat die weinig aantrekkelijk was. De kwaliteit was misschien wel goed, maar er zat geen karakter in.”

(lees verder onder deze Instagram-post)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Wij wilden beter doen en gingen in zee met het Gentse fashionbureau Wind Waait dat aan de slag ging met enkele ideeën. Belangrijk voor ons was een street culture-stijl in de kleding. En het feit dat de kledij, voornamelijk uit biokatoen, ook een boodschap draagt die breder gaat dan het veganisme. Ook inclusie, feminisme en antiracisme dragen we hoog in het vaandel. We werken hiervoor ook samen met tekenaars en andere creatievelingen die dit op onze kledij kunnen uitdragen. Het zou mooi zijn mochten we in de prijzen vallen met onze projecten. We wachten in spanning af!”

Stemmen kan nog tot en met 7 januari via deze link.