Voormalig vleesbedrijf BonRill trekt vegetarische kaart door en wordt BonMush

Al decennialang maakt het Ieperse familiebedrijf BonRill rillettes. In 2020 gooide het bedrijf het roer om en zette het in op vegetarische spreads, op basis van oesterzwammen. Nu verandert het bedrijf ook van naam.

Vleeswaren Vandromme was een bedrijf dat zijn oorsprong vond in de gelijknamige slagerij in hartje Ieper, meer dan honderd jaar geleden. Thomas zou de vijfde generatie worden die de zaak zou runnen, alleen had hij zijn hart verpand aan de farmasector. Het was zijn vrouw, Caroline Vercauteren, die niet alleen haar man kon overtuigen om in de zaak te stappen, maar ook om het roer om te gooien. Haar verhaal las je eerder al in De Krant van West-Vlaanderen. Ze is vastbesloten om niet in te boeten op kwaliteit én smaak. “We mikken even goed op de bourgondische flexitariër als de veganist”, klinkt het.

Twee nieuwe producten

Het bedrijf, dat sinds 2020 herlanceerde en rillettes en spreads maakt op basis van oesterzwammen, gaat nu een stap verder. De naam verandert naar ‘BonMush’. Daarnaast lanceren ze ook twee nieuwe producten ‘BonMush Veggie broodbeleg op Indische wijze’ en ‘BonMush Veggie broodbeleg met tuinkruiden’. De producten van BonMush zijn te koop bij Colruyt, Spar en Okay. Naast vegan en vegetarische spreads hebben ze ook een vegetarische boerenworst in hun gamma. Dat willen ze stelselmatig uitbreiden.

Lokaal geteeld

Alle BonMush producten worden gemaakt op basis van duurzame, lokaal geteelde oesterzwammen. Die zijn rijk aan vezels en vormen een natuurlijke bron van micronutriënten. Bovendien bevatten oesterzwammen de zogezegde ‘vijfde smaak’: umami. Je kan er dus heel erg makkelijk vlees, gevogelte of vis mee nabootsen. De champignonkwekerij waar BonMush z’n oesterzwammen haalt, ligt op amper vijftien kilometer van het atelier.

Opvallend: zaakvoerster Caroline Vercauteren is één van de drie finalistes van de ‘WOMED Award’. Binnenkort weet ze of zich ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar’ mag noemen. De ‘WOMED Award’ (Women in Enterprise and Development) is een initiatief van Markant vzw, UNIZO en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De WOMED Award 2021 wordt uitgereikt op woensdag 9 maart 2022.