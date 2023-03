Verpleegkundige Joeri nam deel aan B-FAST-opdracht in door aardbeving getroffen Turkije

Joeri Busschaert, een verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, is thuis na een intense B-FAST-opdracht in Turkije. Artsen in Ieper hielpen hem met het interpreteren van röntgenfoto’s.

Eind februari trok verpleegkundige Joeri Busschaert van het Jan Yperman Ziekenhuis als vrijwilliger bij B-FAST naar Turkije. Daar ging hij de slachtoffers helpen van de zware aardbevingen begin februari. Joeri is RX-verpleegkundige en bediende in het B-FAST-veldhospitaal in Kirikhan het röntgenapparaat. Het team in het veldhospitaal bestond uit een 100-tal chirurgen, artsen, verpleegkundigen, militairen, leden van de civiele bescherming, vroedvrouwen, psychologen, apothekers, maar geen radiologen.

Eindeloze rijen

“Ons veldhospitaal bleef dag en nacht open”, aldus Joeri. “Overdag nam ik röntgenfoto’s en ik hielp ook regelmatig mee in het operatiekwartier om voor extra beeldvorming te zorgen. ’s Avonds ging de polykliniek dicht, maar ik bleef wel stand-by voor eventuele spoedgevallen. Ik zag dagelijks tientallen patiënten. Qua aantal ongeveer evenveel patiënten als op een gemiddelde dag in het Jan Yperman Ziekenhuis, maar dit is mentaal toch wel een pittige. De slachtoffers zaten zo goed als allemaal in de miserie. Ik raakte buiten het veldhospitaal onder de indruk van de eindeloze rijen met tenten langs de weg. Die tenten staan overal, omdat mensen hun huizen niet meer in durven uit schrik voor naschokken. Het lokale ziekenhuis van Kirikhan is buiten werking gesteld, omdat het personeel gewond of dood is. Maar daarnaast durft niemand het bestaande ziekenhuis nog in.” Joeri stuurde zo goed als dagelijks röntgenfoto’s door naar het Jan Yperman Ziekenhuis, waar artsen hem hielpen met de interpretatie van de beelden.

(Lees verder onder de foto.)

Eind februari trok verpleegkundige Joeri Busschaert van het Jan Yperman Ziekenhuis als vrijwilliger bij B-FAST naar Turkije. © FOD Buitenlandse zaken

Vrijwilligers op afstand

“Toen Joeri op missie vertrok, liet ik hem weten dat hij mocht ‘roepen’ als hij hulp nodig had”, zegt dokter radiologie Julie Desimpel van Jan Yperman Ziekenhuis. “Al snel bleek dat hij er voor interpretatie van de foto’s alleen voor stond, omdat er in het team geen artsen aanwezig waren gespecialiseerd in medische beeldvorming. Joeri mailde me met de vraag om hem af en toe te helpen bij moeilijke diagnoses. Mijn collega-artsen sprongen op de kar met als resultaat dat we zo goed als dagelijks van hem röntgenfoto’s doorgestuurd kregen. Hij is namelijk super geëngageerd. Ik heb enorme bewondering voor wat Joeri daar ter plaatse deed.” De artsen hielpen hem waar ze konden en noemden zichzelf ‘radiologen op afstand’, maar in feite waren het ook ‘vrijwilligers op afstand’.

Militairen

B-FAST is een structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland. “Je hebt de hulpverleners, maar er zijn ook militairen ter plaatse en de civiele bescherming. Die zorgen ervoor dat wij, het medische zorgpersoneel, ons werk konden doen”, aldus nog de verpleegkundige. Joeri is sinds vrijdag thuis. Hij ging maandag opnieuw aan de slag in het ziekenhuis.