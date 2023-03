Filmconcert ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in het Concertgebouw Brugge

Het Concertgebouw Brugge organiseert op 19 april een filmconcert ten voordele van de slachtoffers van de recente aardbevingen in Turkije en Syrië. Een medewerker van het Concertgebouwcafé getuigt over zijn familie die getroffen is door de ramp.

“Duizenden families zijn getroffen door deze ramp, ook de familie van mijn zus in Turkije”, zegt Levent Karagedik, medewerker van het Concertgebouwcafé. “Alle hulp is welkom, en een klein bedrag voor u kan al een groot verschil maken voor de slachtoffers in Syrië en Turkije. In mijn job in het Concertgebouwcafé ontmoet ik veel Concertgebouwbezoekers, en ik weet dat die een groot hart hebben. Hopelijk kopen heel veel mensen dus een ticket voor dit benefietconcert.”

Fatma

De zware aardbevingen van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië zonden schokgolven tot in ieders huiskamer. Intussen zijn de meeste buitenlandse cameraploegen weer thuis, maar de nood blijft hoog. Fatma Taspinar – journaliste en ambassadrice van de actie People help the people verwoordt het zo: ‘Miljoenen mensen zijn dakloos, kinderen zijn hun schoolboeken kwijt, hun klaslokaal en hun toekomst. Zieke mensen hebben geen toegang meer tot medicatie. Daarom is niets doen geen optie.’

“Ook vanuit het Concertgebouw willen we íets doen”, zegt directeur Katrien Van Eeckhoutte. “Het filmconcert van Cinemaximiliaan op woensdag 19 april 2023 wordt daarom een benefietconcert ten voordele van de zeven humanitaire organisaties die de krachten bundelen als Consortium 12-12. We kozen niet toevallig voor deze voorstelling: ook Syrische artiesten zorgen die avond voor een live soundtrack bij zeven stille films.”

“Met een ticket voor dit concert maakt u uw solidariteit met de slachtoffers in de getroffen regio meteen concreet. Ook de giften die bij elke online ticketbestelling kunnen worden gedaan, gaan vanaf 21 maart t.e.m. 19 april integraal naar het Consortium 12-12.”

Zeven stille films

Voor het filmconcert plukken muzikanten uit de vier windrichtignen samen met componisten Simon Ho en Hannibal Saad uit de meest uiteenlopende stijlen voor een soundtrack bij zeven stille films. Zeven regisseurs van zeer diverse achtergronden en culturen geven hun verfrissende kijk op het thema eenzaamheid.

Info: www.concertgebouw.be