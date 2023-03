Heulenaar en hulpverlener Carlo helpt slachtoffers aardbeving in Turkije

Heulenaar Carlo Herpoel is goed aankomen in Turkije om er te koken voor de slachtoffers van de aardbeving. Eerder ging hij ook al de slachtoffers van de overstromingen in Pepinster helpen en sprong hij bij aan de Poolse grens om de Oekraïense getroffenen van de oorlog te ondersteunen.

Telkens volgens het motto, “ik ga waar machteloosheid toeslaat”. Zijn eigen ontworpen ‘keukenbus’ vertrok twee weken geleden al met een aantal Engelse vrijwilligers aan boord, Carlo bleef toen thuis door rugproblemen. Nu gaat hij mee met zijn companen en blijft er zo’n drietal weken. “We maken zoveel maaltijden klaar waar er nood aan is op de locatie waar we werken. Het worden er zeker een paar tienduizend,” zegt Carlo. “De eerste reacties zijn positief. De slachtoffers zijn ons zeer dankbaar. Ze hebben ons echt nodig,” vult hij aan. “Ik wil de mensen helpen met het maken van de maaltijden maar ook een luisterend oor zijn.”