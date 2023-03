Operetteconcert in Brugge ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen

Concertevents organiseert op 12 mei in het Conertgebouw in Brugge een concert, waarvan de opbrengst naar de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaat. Het European Philharmonia onder leiding van Walter Proost vertolkt operetteparels, met sopraan Elise Caluwaerts en bariton Marco Bakker als solisten.

“Ongetwijfeld brengen de schokkende beelden van de natuurramp in Turkije en Syrië heel wat medeleven teweeg bij iedereen. Maar met medeleven alleen zijn de getroffenen niet geholpen. Concertevents wil aan de noden in deze landen tegemoet komen”, zegt Willy Moeyaert, die samen met Sofie Vandenbroucke de drijvende kracht is achter deze Brugse culturele organisatie.

“We hopen dat we 15.000 euro kunnen schenken aan de hulpverleners in de getroffen gebieden. Het idee rijpte al enige tijd, we hebben uiteindelijk de operetteavond, die al geprogrammeerd stond in Oostende, kunnen ontdubbelen. Voor het benefietconcert in Brugge krijgen we de medewerking van alle West-Vlaamse Rotaryclubs.”

European Philharmonia

“De artiesten waren bereid om een extra avond te musiceren. We werken vaak samen met Walter Proost en zijn European Philharmonia, bijgevolg onderhouden we goede contacten met dit 35-koppig orkest. Het speelt voor ons bijvoorbeeld ook in mei een concert met de filmhits van Ennio Morricone.”

“De medewerking van Rotary is één ding, de tickets moeten nog verkocht geraken. Ik hoop dat de West-Vlamingen hun hart laten spreken en 37, 42 of 47 euro over hebben voor een toegangskaart, wetende dat ze daarmee de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië helpen.”

Info: www.concertevents.be