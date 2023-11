Westhoekmountainbikers annuleren 37ste toertocht in Beerst, want… parcours is niet berijdbaar

Op 3 december is er geen 37ste Westhoekmountainbiketocht in Beerst. Dat komt onder meer omdat grote delen van het parcours niet berijdbaar zijn. “Bovendien willen we geen tocht organiseren terwijl mensen in ellende zitten”, zegt voorzitter Bart Schapman.

Bart Schapman (61) is de voorzitter Westhoekmountainbike, ook wel bekend als het BolleMtbteam. Al sinds 1991 organiseren ze een rondrit in en rond Beerst. Op zondag 3 december zou normaal hun 37ste Westhoekmountainbiketocht moeten plaatsvinden. De watersnood gooit nu echter roet in het eten. “Heel wat stukken zijn niet berijdbaar, zoals de Bethoosterse Broeken in Esen, maar ook verderop in de privé-bossen in Vladslo en Koekelare”, vertelt Bart. “We voorzagen vier afstanden: 29, 32, 39 en 50 kilometer. Een alternatieve route leek ons niet realiseerbaar op deze korte termijn en bovendien beslisten we unaniem om de komende editie nu al af te gelasten. We doen dit ook uit respect voor de slachtoffers van de waterellende en voor de hulpdiensten die zich dagelijks inzetten. We willen op tijd deze knoop doorhakken en niet wachten tot de week zelf. Er komen vaak mensen van ver en bovendien is het een grote logistieke operatie waar ook kosten aan verbonden zijn. We mogen jaarlijks 500 tot 800 mountainbikers verwelkomen.”

Enige activiteit

“Het is enige activiteit om de kas te spijzen. Ook in twee coronajaren konden we geen tocht organiseren. Het is niet de eerste keer dat er wateroverlast is, in 2009 was dat eveneens geval. Maar dat was toen minder erg. Het jaar nadien hadden we met zelfs met sneeuwval te kampen. Het is nu de eerste keer dat we moeten annuleren door de weersomstandigheden.” Zo verplaatsen ze hun 37ste editie naar 1 december 2024. “In verschillende jaren organiseerden we zowel een zomer -als een wintereditie. Volgend jaar denken we al na over een alternatief parcours richting Koekelare en Ichtegem. Zo kunnen we in geval van nood nog schakelen.”

Vriendenbende

Het BolleMtbTeam telt 33 leden. Bart is er al van bij de start in 1991 bij.

“De leden komen van alle hoeken uit West-Vlaanderen. We zijn een echte vriendenbende en gaan ook elk jaar op weekend. Ons clublokaal was vroeger in Beerst. Nu zijn onze uitvalsbasissen De Kroeg in Keiem en het Oud Paviljoen in Diksmuide”, zegt Bart, die in het dagelijks vertegenwoordiger is bij FBC Group. “We rijden op zondagmorgen en ook elke woensdagavond tot aan het winteruur. In de wintermaanden richten we ook wandelingen van 10 à 12 kilometer in”, besluit Bart Schapman.