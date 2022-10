‘Vermoorde kat in zak’ blijkt publiciteitsstunt voor halloweentocht

Er werd géén kat vermoord in Sijsele. Het ophefmakende Facebookbericht, waarvoor de politie zelfs op onderzoek trok, blijkt een misplaatste publiciteitsstunt te zijn voor de halloweentocht van de KSA en Chiro in Sijsele op 29 oktober.

Op zaterdag 29 oktober organiseren de KSA en Chiro van Sijsele een ambitieus opgevatte halloweentocht. Het was gemeenteraadslid Nathalie Degrande (CD&V) die enkele jaren terug aan de basis lag van de traditie om in Sijsele dergelijke tocht te organiseren, nadat daar op de Facebookgroep ge ziet van Siesjele als heel wat vraag naar was. “Dat initiatief was eerder kleinschalig opgevat en was voor een trick or treat-gebeuren, waarbij aan de huizen werd aangebeld om snoep te verzamelen”, zegt Felix Coens, bondsleider van KSA Spermalie-Sijsele, en medeorganisator van de huidige halloweentocht.

Tocht Oostkerke

“Die tocht vertrok op het Marollenplein en eindigde opnieuw op de Marollen, waar een bar georganiseerd werd door de KSA en de Chiro. Vorig jaar hebben we besloten om die organisatie volledig op ons te nemen. Door het wegvallen van de gesmaakte halloweentocht van Oostkerke werd een gemis aan een gelijkaardige tocht ondervonden. Omdat we een tocht wilden die toegankelijk zou zijn voor iedereen besloten we om niet met inschrijvingen te werken. Dat zorgde er wel voor dat er veel meer volk kwam opdagen dan we hadden ingeschat. We hebben toen veel feedback gevraagd aan de bezoekers en nu zijn we veel beter voorbereid.”

Het ophefmakkende Facebookbericht, waarbij zogezegd een vermoorde kat en een bebloed mes voor de voordeur achtergelaten zijn. (foto Facebook)

Voor het evenement van dit jaar staan de organisatoren naar eigen zeggen klaar om een pak meer volk te ontvangen in goede omstandigheden. Ze kregen ook financiële ondersteuning van het stadsbestuur. “Er zullen meer hapjes zijn, de inkleding zal veel zotter zijn en de licht- en geluidseffecten zullen ervoor zorgen dat het echt af is. Voor de durvers maken we een extra stukje aparte tocht die wat enger is dan de andere delen zodat ook de kleinere kindjes kunnen deelnemen.”

Fake news

Bij het proberen opwekken van spanning in Sijsele om zo de hype rond Halloween aan te zwengelen, ging de organisatie wel enigszins uit de bocht. Er werd een – wat nu blijkt ‘fake news’ – bericht op sociale media geplaatst over een vermoorde kat in een zak, met een bebloed mes erbij, aan een voordeur in de Kanunnik Bittremieuxlaan. Ook de politie werd met het bericht over de gedode kat geconfronteerd en vernam na een gesprek met betrokkenen dat het om een ‘grap’ ging en een en ander in scène was gezet.

De halloweentocht in Sijsele start om 18 uur op het Marollenplein en duurt een uurtje. Deelname kost 3 euro, voor leden van KSA en Chiro is de tocht gratis. Info: www.ksa-spermalie.be/halloween