Will vindt dode kat in plastic zak voor zijn voordeur in Sijsele: “Is dit een flauwe grap?”

Een man uit Sijsele deed deze morgen een wel erg lugubere vondst. Aan zijn voordeur trof Will Verniest deze morgen een plastic zak aan en met een dode kat erin. Bovendien lag er een bebloed mes bij.

Will Verniest kocht geen kat in een zak, hij vond er wel plots aan een zijn voordeur. Maar dan wel een dode kat. “Toen ik deze morgen mijn voordeur open deed zag ik daar een plastic zak liggen”, zegt Will Verniest uit de Kannunik Bittremieuxlaan in de wijk ‘t Veld in Sijsele.

Mes met bloedsporen

“Er lag ook een mes bij met bloedsporen aan. Toen ik de zak opende en erin keek zag ik een dode kat liggen. Dat was natuurlijk wel behoorlijk schrikken. Je verwacht zoiets toch niet.”

Het ging volgens Will om een tijgerkat. “De kat stonk nog niet of toch niet opvallend dus ik vermoed dat het dier nog niet zo heel lang dood is. Of ik een idee heb wie die hier aan onze voordeur heeft gelegd? Neen, helemaal niet. Zelf hebben we geen katten maar we hebben ook geen probleem met katten of met mensen die er hebben. Is dit het werk van een flauwe grappenmaker? Of heeft iemand zich vergist en was dit lugubere pakketje voor iemand anders bestemd? Ik kan het echt niet zeggen.”

Will zal er verder zijn slaap niet voor laten en heeft de kat al in de vuilbak gedeponeerd. De politie opbellen om melding te doen van het incident vond hij niet nodig.

(PDV)