Tine Sinaeve is de Krak van Ieper: “Die voeling met kinderen met beperking is er wel”

De opening van de G-fit in maart vorig jaar betekende een orgelpunt in de werking van Westhoek Turncentrum. De sportclub wil zo meer mensen met een beperking bij de club betrekken. Na de erkenning door de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere kroonde voorzitter Tine Sinaeve zich dan ook terecht tot Krak van Ieper.

Lees hier de verhalen van alle Kraks van 2023

Met de opening van Westhoek Turncentrum op 1 september 2006 kreeg Vlamertinge één der Belgische topturnhallen. Als jonge moeder kwam Tine Sinaeve samen met haar oudste zoon een kijkje nemen. Het zou het begin worden van een jarenlang betrokkenheid die ze tot op vandaag nog opneemt als voorzitter van de vereniging. “Toen er trainers te kort waren, begon ik met kleutertraining, vervolgens kwam ik in het oudercomité terecht en zo ben ik geleidelijk aan doorgeschoven naar het voorzitterschap”, vertelt Tine.

Veel dankbaarheid

Haar voluntarisme heeft ze niet van een vreemde. “Mijn mama is heel lang voorzitster geweest van het Davidsfonds van Boezinge. Het is dus toch een beetje met de paplepel ingegeven”, aldus Tine. “Zelf was ik ook tot voor kort voorzitter van Gezinsbond Boezinge, maar toen onze G-fit in maart 2023 opende, besloot ik om een stap opzij te zetten om me volledig op de uitbouw van dit project te focussen.”

G-fit is de sportaccommodatie in Westhoek Turncentrum voor mensen met een beperking, een doelgroep die Tine een warm hart toedraagt. “Mijn oom had het syndroom van Down en ik had een heel goeie band met hem. Mijn stage als verpleegkundige deed ik in Duin en Polder, een dagcentrum voor mensen met een beperking. Daar heb ik ook een tijdje in de raad van beheer gezeten. Voor mijn job als verpleegster bij het CLB volg ik ook het buitengewoon onderwijs van Ieper en Klerken. Die voeling met kinderen met een beperking is er wel. Je krijgt er ook veel dankbaarheid van terug.”

2023 was dan ook een behoorlijk druk jaar voor Tine. “Kers op de kaart was de selectie voor De Warmste Week. We weten niet wat het zal opbrengen, maar uiteindelijk is het gewoon leuk dat we tussen dat beperkt aantal goede doelen stonden. Als project hadden we ingediend dat het niet altijd evident is voor gasten die bijvoorbeeld zwaarlijvig zijn, of die autisme hebben, om aan fitness te doen. In combinatie met de nieuwe zaal is dat nu wel iets dat voor hen kan georganiseerd worden. Ondertussen hebben we fitnesstoestellen gekregen. Als alles goed is geïnstalleerd, zullen we daar promo voor maken.”

In de kijker

Bovendien mocht Tine in december ook al de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere in ontvangst nemen. Die bekroont elk jaar een verdienstelijk persoon of groep mensen uit Ieper met een prijs van 25.000 euro. “Ook dat zag ik niet aankomen. Dat geld zullen we zeker goed kunnen gebruiken voor onze werken”, glundert Tine, die nochtans niet al te graag op de voorgrond treedt. “Ik sta inderdaad niet te graag in de schijnwerpers. Nu is het wel plots veel in één keer. Ach, op dit moment is het wel eens leuk om in de kijker te staan, maar ik blijf graag met de voetjes op de grond.”

“We hebben nu al twee Kraks in ons bestuur” Hoe heb je de Krakverkiezing beleefd? “Aangezien ik zelf niet op Facebook zit, heb ik er eigenlijk niet veel van meegemaakt. Ik heb het wel verspreid op het werk. Mijn echtgenoot heeft het gedeeld op Facebook en ook binnen de turnkring werd er wel wat actie ondernomen. Voor mij was het dan ook een grote verrassing toen ik hoorde dat ik Krak geworden was. Trouwens, we zitten nu al met twee Kraks in ons bestuur, want precies tien jaar geleden werd medebestuurslid Els Vanhaute ook verkozen tot Krak van Ieper.” Wat doe je graag in je vrije tijd? “Koken. Zo ga ik ieder jaar mee als kookouder met de kerststage van de turnclub. Dan kook ik voor 150 personen.” Wat brengt 2024? “We kijken vooral uit naar de wedstrijd die we organiseren voor de G-gym op 13 april, samen met verschillende andere clubs uit het hele land. De samenwerking tussen de G-gymclubs zit wel goed. We steunen elkaar en we hebben een platform waarbij we regelmatig samenkomen om ervaringen en tips te delen.”