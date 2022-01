Krak van Houthulst : “Hopen dat Buskantfeesten nu wel kunnen doorgaan”

Frederik Debeuckelaere (39) is verrast en blij wanneer hij verneemt dat hij tot Krak van Houthulst 2021 verkozen is. De voorzitter van de Landelijke Gilde bracht vorig jaar alle Merkemse verenigingen samen in een gemeenschappelijk evenement, Merkem in de Kijker, dat het dorpsleven een boost gaf.

“Ik voel mij heel vereerd met deze titel”, glimlacht de kersverse Krak van Houthulst 2021. “Het is een mooie erkenning want er is toch wel wat werk gekropen in Merkem in de Kijker. Het evenement is veel groter geworden dan we verwacht hadden. Dankzij de vlotte samenwerking met en het grote enthousiasme van de verenigingen en de vele Merkemnaars is het een succes geworden.”

“De Krak-verkiezingsperiode heb ik rustig beleefd. Ik heb gewoon hier en daar aan kennissen laten weten dat ze op mij konden stemmen maar ik ben niet bij iedereen gaan aankloppen om stemmen te ronselen. Ik vond het wel spannend.”

“Dat ik Krak geworden ben, daar ben ik heel blij mee maar het was toch wel een grote verrassing. Ik wil dan ook graag deze Krakoverwinning opdragen aan iedereen die op de een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen tot Merkem in de kijker. En ik wil graag ook iedereen bedanken die op mij heeft gestemd.”

Het komende jaar staat nog een en ander gepland maar eerst wordt nog bekeken naar welk goed doel de opbrengst van het evenement gaat. “Met de Landelijke Gilde hebben we beslist dat het iets moet zijn waar Merkem wat aan heeft en bij voorkeur iets dat blijvend is. Daarom hebben we nu alle verenigingen die meewerkten aan Merkem in de kijker de kans gegeven om een voorstel in te dienen. Daarna zullen we dan met al die verenigingen samen beslissen wat het goede doel wordt”, vertelt Frederik.

Gastvrij

Vooruitblikkend in het nieuwe jaar hoopt Frederik Debeuckelaere dat de Buskantfeesten nu eindelijk weer kunnen doorgaan. “Dat gebeuren werd al twee jaar op rij afgelast door de pandemie, hopelijk kunnen we er dit jaar weer een lap op geven. Ook daarvoor wil ik mij blijven inzetten. Op de Buskantfeesten wordt telkens een show voorzien die door de eigen bewoners wordt gemaakt. Afwisselend staan de dames en de heren op de planken; dit jaar is het de beurt aan de dames om iedereen te verrassen met een goede show.”

“Toen wij hier pas woonden we zijn afkomstig van Staden gingen we voor de eerste keer naar de Buskantfeesten. We leerden er meteen heel wat mensen kennen en vielen bij een goede groep die ons overal mee naartoe nam waardoor we Merkem goed leerden kennen. Het daaropvolgende jaar stond ik al mee op het podium in de show voor de Buskantfeesten”, lacht Frederik.

“Dat is tekenend voor hoe open en gastvrij Merkem is. Intussen voelen we ons echte Merkemnaars en voelen we ons hier helemaal thuis. We hebben een dochtertje dat hier naar school gaat en vriendjes heeft en net zoals wijzelf van Merkem houdt. De gemeente heeft heel wat troeven en tal van mooie plekjes, ideaal om al wandelend of fietsend te verkennen. Het is een heerlijke gemeente om als kind in op te groeien en als volwassene samen met vrienden te genieten.”

Lukt het om werk, vrije tijd en gezin in balans te houden? “Mijn echtgenote zorgt ervoor dat alles goed gepland is. Zondag is familiedag. We doen dan dingen samen, zoals bijvoorbeeld gaan kanovaren of met de jeep rondhossen of we genieten samen van cultuur zoals de huisconcertavonden of een museumbezoek.” Zit het organiseren je in de genen? “Eigenlijk niet. Ik zette mijn eerste stappen toen ik voorzitter werd van KLJ Staden, waar we fuiven organiseerden waar soms wel 6.000 mensen op afkwamen. In het studentenleven was ik actief in een soort eigen studentenclubje maar dat bestaat niet meer. Later ging ik dan professioneel aan het organiseren, meer bepaald het aansturen van teams waarbij verschillende mensen moeten samenwerken.” Wat was nu het leukste aan Merkem in de Kijker? “Het gevoel dat de verenigingen er heel erg voor openstonden om mee te werken en de vele appreciatie die we kregen. Er heerste zelfs een euforisch gevoel in Merkem, zelfs het slechte weer kon de vreugde niet temperen. Ik heb heel wat mensen beter leren kennen en omgekeerd. Ze weten nu wie ik ben terwijl ik voordien voor velen de man van de architect was.”

BIO

Privé

Frederik is gehuwd met architecte Karen Willemijns. Samen hebben ze een dochtertje Suzanne (7). Het gezin woont in de Melanedreef in Merkem.

Loopbaan

Frederik is Plantmanager bij Westfro nv Staden diepvriesgroenten. Voordien was hij bij Univer verantwoordelijk voor de opstart van nieuwe fabrieken.

Vrije tijd

Frederik houdt zich graag bezig met het verbouwen van huizen en met tuinieren in zijn grote moestuin. Hij zet zich ook enthousiast in voor het verenigingsleven. Met het gezin gaat hij graag uit eten en op reis. Hij hoopt dat hun reis nu eindelijk zal kunnen doorgaan. Ze houden ervan om de minder toeristische plaatsen te ontdekken.