Op zondag 8 december organiseert de Pastorale Eenheid Elisabet het zesde (H)eerlijk Welzijnsontbijt in de Feestzaal Ter Deeve. Het ontbijt wordt die dag geserveerd in twee shiften: van 8 tot 9 uur en van 9 tot 10 uur. De prijs is 14 euro, kinderen vanaf 4 tot 12 jaar betalen 7 euro. Meer info op 051 48 85 39. Priester Rudi De Smedt: “De vreugde van de ontmoeting in gemeenschap doet altijd deugd. Samen kunnen we echt iets ondernemen tegen armoede. Dank zij jouw aanwezigheid kan Welzijnszorg solidariteitsinitiatieven versterken. Mijn dank gaat ook uit naar het gemeentebestuur, zangkoor Crescendo, Dynamica, Femma, Samana en NEOS.” Op de foto Martine D’haene, Patrick Verguchten, Luc Vansteenkiste, Jean-Marie Boone, Lieve Desplenter, Jacques Desmet, Christine Vlamynck , Danny Bossuyt en Martine Belaen. (LB/foto Luc)