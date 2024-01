Thijs Vercaemer is de Krak van Dentergem: “Persoonlijk record op marathon verbeteren”

De stemmen zijn geteld. Onze lezers hebben Thijs Vercaemer (36) tot dé Krak van Dentergem verkozen. De opticien uit Markegem is niet alleen een van de drijvende krachten achter de Uilefeesten, maar ook een begenadigd marathonloper. Vorig jaar brak hij al een persoonlijk record en dat wil hij in 2024 nog scherper stellen.

Thijs Vercaemer Privé Thijs woont samen met zijn moeder Christelle Vullers in de Oostrozebekestraat in Markegem. Hij is geboren en getogen in de Dentergemse deelgemeente. Thijs heeft met Arne een broer, die in Izegem woont. Loopbaan Is actief als opticien in Aalter, waar hij winkelverantwoordelijke is bij Twice. Vrije tijd Naast lopen en minivoetbal is er weinig tijd voor andere hobby’s. Wel geëngageerd voorzitter van de Uilefeesten, de jaarlijkse dorpsfeesten in Markegem.

We treffen Thijs op een vrije dag, al zijn die bij hem zeldzaam. De Markegemnaar verdeelt zijn tijd dan ook netjes tussen zijn job als opticien, looptrainingen en geregeld een potje minivoetbal bij twee ploegen. “Ik ben een bezige bij. Zes keer per week trek ik mijn loopschoenen aan en ga ik trainen. Ik heb altijd al graag gesport. Als tiener heb ik zelfs even op hoog niveau gevoetbald. Ik begon bij de eerste ploeg van Dentergem en voetbalde later bij Waregem en Deinze. Ik was ooit actief in tweede klasse, maar toen ik later als zelfstandige opticien aan de slag ging, ben ik daar door tijdsgebrek mee gestopt. Ondertussen ben ik weer in loondienst en heb ik wat meer tijd om te sporten.”

De switch naar hardlopen kwam er tijdens corona. “Mijn vader Johan (65) was vroeger een fervent marathonloper. Hij vond het jammer dat ik daar nooit meer mee gedaan had. In die periode werd hij zwaar ziek en stierf hij aan de gevolgen van een hersentumor.”

Onder de 3 uur

“In de maanden daarna ging ik vaak lopen en ik kreeg de smaak te pakken. Met wat geluk ben ik in 2021 geselecteerd voor de marathon van Berlijn. Ik liep hem uit en aan een vrij aanvaardbare tijd, maar ik voelde me wat ziekjes. Daarom was ik nadien wat ontgoocheld in mezelf. Op de trein terug naar ons land raakte ik aan de praat met landgenoot Alexander Diaz Rodriguez, die in zijn carrière al heel wat mooie prestaties had behaald op de middellange en lange afstand. Hij stelde voor om mijn coach te worden, met als doel een marathon onder de drie uur te kunnen lopen. Een half jaar later was het zover en liep ik een marathon in 2 uur 52 minuten. Daarna streefden we naar een tijd van onder de 2 uur 45 minuten.” Het vele trainen wierp zijn vruchten af. Het voorbije jaar behaalde Thijs de eerste plaats op de 10 Miles Dwars door Zulte, de tweede plaats op de 10 Miles Aalter, de elfde plaats op de Marathon van Gent en liep hij de marathon in Frankfurt in een tijd van 2 uur 47 minuten.

Nog marge

“Ook de halve marathon van Deinze heb ik met succes afgerond. Volgend jaar hoop ik mijn persoonlijk record van 2 uur 40 minuten in Frankfurt te verbeteren en staat de marathon van Berlijn op het programma. In Frankfurt liep ik een heel goede tijd, alleen blokkeerde mijn nek plots. En dus denk ik dat er nog marge op zit om het nog beter te doen. Meer dan twee marathons per jaar wil ik niet lopen. Dit jaar werk ik toe naar die in Gent in maart en die in Berlijn in september. Voor een optimale voorbereiding begin ik een week of tien op voorhand met trainen en ban ik alle alcohol en ongezond eten. Ik train vooral op de korte afstand. Dit jaar gaan we eens een andere trainingsopbouw proberen om te kijken of dat betere resultaten oplevert.”