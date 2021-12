Stad Veurne annuleert nieuwjaarsreceptie

Omdat de gezondheid en veiligheid van alle inwoners primeert, neemt Stad Veurne het zekere voor het onzekere en is er beslist om de nieuwjaarsreceptie te schrappen.

Burgemeester Peter Roose reageert: “Helaas zullen we op 9 januari niet samen met alle Veurnaars het glas kunnen heffen om zo 2022 feestelijk in te zetten. Net als in 2021 wordt de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners geschrapt. Door de onzekerheid over de gevolgen van de omikronvariant van het coronavirus vonden we het verstandiger en veiliger om de receptie op de Grote Markt niet te laten doorgaan, hoewel we toch al heel wat veiligheidsmaatregelen hadden getroffen. Het is met spijt in het hart dat we deze unieke bijeenkomst voor het tweede jaar op rij moeten schrappen, maar met een hogere besmettelijkheid van de nieuwe variant nemen we best uit voorzorg geen onnodige risico’s.”