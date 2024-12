Sponsorloop van Heideschool voor De Warmste Week is groot succes

Op dinsdag 17 december vulden de speelplaats en het grasplein van de Heideschool zich met sportieve energie en een warme inzet voor het goede doel. De school organiseerde een sponsorloop, waarbij alle kinderen samenkwamen om zich in te zetten voor De Warmste Week. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes van bijna 500 meter lopen in één uur tijd en zo geld inzamelen om te vlammen tegen eenzaamheid.

De inspanning van de leerlingen was ronduit indrukwekkend: samen liepen 135 kinderen maar liefst 1.498 rondjes – goed voor ruim 700 kilometer. Deze prestatie toont niet alleen de kracht van hun doorzettingsvermogen, maar ook hoe sterk de solidariteit leeft binnen de Heideschool. Na afloop van het sportieve evenement was er tijd om samen na te genieten. Alle kinderen konden met veel smaak aanschuiven voor een maaltijd met frietjes en frikandel. Het samenzijn benadrukte de kern van de actie: verbinding en samen iets moois neerzetten. Met deze sponsorloop wisten de kinderen een prachtige 3.333,33 euro in te zamelen. Dit bedrag ging rechtstreeks naar De Warmste Week.

“We zijn ontzettend trots op de inzet van onze leerlingen”, vertelt juf Heidi van de Heideschool. “Het is hartverwarmend om te zien hoe ze samen iets groots hebben neergezet, zowel sportief als voor het goede doel. Dit bewijst dat we door samen te werken écht een verschil kunnen maken. De actie van onze school was niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een krachtige reminder dat warmte en verbondenheid altijd het verschil maken – zeker in deze tijd van het jaar.”