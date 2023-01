Sammy Feys was de vorige Krak van De Panne: “Extra aandacht voor mijn sport was leuk”

Sammy Feys (22) uit wilde vooral jongeren stimuleren om altijd het beste van zichzelf te geven toen hij meedeed aan de Krak-verkiezing in De Panne. Dat hij die titel won, vond hij geweldig. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie, die hem in al zijn sportieve activiteiten steunt.

Wel vond Sammy het erg jammer dat hij niet aanwezig kon zijn op de uitreiking van de Krak-trofee in Brugge. “Daar had ik echt naar uitgekeken, maar helaas zaten we toen met de familie thuis in afzondering”, zucht hij. “We hadden voor de eerste keer positief getest op het coronavirus en dus moesten we net die periode in quarantaine. Gelukkig waren we gezond en wel, en alleen maar lichtjes verkouden. We hebben er dan een toffe familieweek thuis van gemaakt. Een poosje later kon ik de trofee gaan ophalen in Roeselare.”

Voorbeeld

Sammy vond het een hele eer dat hij de titel Krak van De Panne had gewonnen. “Dit is een mooie erkenning voor het werk dat zowel ikzelf als mijn familie in de sport hebben gestoken. Het is dan ook een hele eer om deze trofee thuis tussen de andere trofeeën te mogen plaatsen. De media-aandacht is een mooi surplus, waardoor de sport nog meer in de kijker komt te staan. Dit werkt bevorderend voor de groei van de lifesaving-gemeenschap, zowel op recreatief als competitief vlak. Zonder meer was er ook in de omgeving heel wat steun van vrienden en familie en kwamen er felicitaties langs alle kanten. Ik hoop om zo ook een mooi voorbeeld te zijn voor de komende generaties binnen onze sport en veel jongeren aan te zetten om het beste van zichzelf te geven.”

Thuiswedstrijd

Sammy zit momenteel volop in de examens. “Tussen de trainingen door ligt de focus helemaal op studeren”, vertelt hij. “Maar nu gaat het laatste semester in van mij bachelor elektromechanica. Het is dus een belangrijk semester met een stage en eindwerk binnen het bedrijf Terbeke in Veurne. Hierna staan de opties nog volledig open op vlak van werk. Op sportief vlak probeer ik een goede basis te leggen voor het komende seizoen, waar ik hoop om toch weer enkele goeie resultaten te boeken op nationaal én internationaal vlak. Eind september zijn het weer Europese kampioenschappen. Deze keer hoeven we niet ver te reizen, het zal een thuiswedstrijd worden met het openwatergedeelte in Blankenberge en het zwembadgedeelte in Brugge. Dit is natuurlijk een speciale editie, zo dicht bij onze voordeur, en we hopen natuurlijk op enkele goeie resultaten, zowel individueel als met Lifesaving Team Belgium. Eerst nog de selecties afwachten en er een mooi voorjaar van maken!”

