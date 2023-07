Samantha wint nationale Lions Young Ambassador Award: “Chronische ziektes weer op de agenda geplaatst”

Het gaat hard voor Samantha Demeyere. Vorig jaar schreef de 18-jarige Snellegemse een boek over haar omgaan met CVS, dit jaar richtte ze een vereniging op voor lotgenoten en raakte bekend dat ze op de CD&V-lijst staat. Nu wint ze de nationale award Lions Young Ambassadors.

Met de Lions Young Ambassadors Award beloont Lions International jongeren tussen 15 en 18 jaar die zich actief inzetten op sociaal vlak en die een voorbeeld zijn voor andere jongeren en voor de maatschappij. Een terechte erkenning voor Samantha, al was ze vooral aangenaam verrast. “Het doet uiteraard deugd om erkend te worden om wat je doet”, zegt ze. “Ik kreeg op mijn 14 jaar een klap, bij mij werd het chronisch vermoeidheidssyndroom CVS en fybromialgie vastgesteld. Het heeft mijn tienerjaren gedomineerd, maar ik wou niet bij de pakken blijven zitten.”

Fysiek en mentaal

Ze schreef haar turbulente levensverhaal neer in het boek Mijn leven, mijn chaos. Daarbij gaat ze geen enkel taboe uit de weg en is ze ook scherp. “Ik vind dat onze maatschappij meer moet doen met onzichtbare gezondheidsproblemen”, stelt ze. “Jongeren, maar ook volwassenen, met chronische ziektes hebben meer en vooral sneller hulp nodig. Een chronische ziekte is niet alleen fysiek maar ook mentaal belastend. Je krijgt kwetsende opmerkingen en wordt uitgesloten.”

“Ik wou van jongs af aan de jeugd een stem geven”

In 2021 richtte ze zelf een jeugdbeweging op voor jongeren van 4 tot 16 jaar die fysiek lagere limieten hebben. ’t Kompas organiseert socioculturele activiteiten voor zulke jongeren. Daarnaast richtte ze Achilles op in Jabbeke, een sociale vereniging voor jongeren en ouderen met een aandoening. “Voor mensen die daardoor sociale uitsluiting ervaren. Het gaat dus niet alleen om mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom, maar ook mensen die bijvoorbeeld diabetes of astma hebben. En we gaan uit van hun sterktes, van hun talenten. De bedoeling is om vanuit hun talenten te werken aan een actieve rol in de maatschappij”, zegt Samantha, die als voorbeeld hiervan kan dienen.

CD&V-lijst

Burgemeester Frank Casteleyn hees de veelzijdige Samantha aan boord van zijn CD&V-lijst. “Ik wou van jongs af aan betrokken zijn en de jeugd een stem geven en hun spreekbuis zijn”, motiveert Samamtha haar kandidatuur. “Nu ik 18 jaar ben, spring ik er gewoon in. En nu is er deze nationale erkenning, daarmee worden chronische ziektes weer op de agenda geplaatst.”