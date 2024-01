Ronnie De Reese is de Krak van Blankenberge: “Meer voldoening dan een avondje voor de televisie”

Ronnie De Reese, ondervoorzitter en ook al vele jaren regisseur van Koninklijke Toneelkring Onder Ons, werd door de lezers verkozen als dé Krak van Blankenberge. “‘k Zien gekendgelike slichte klute”, lacht Ronnie. “Zelfs de burgemeester heeft nog bij mij in de klas gezeten.”

Ronnie De Reese Privé Ronnie is gehuwd met Georgette De Rycker (72), papa van Karen (43) en Kelly (40) en opa van Elise (11), Tuur (8) en Max (8). Loopbaan Ronnie studeerde in 1968 af als onderwijzer aan de Rijksnormaalschool van Blankenberge en stond daarna zo’n dertig jaar met veel passie voor de klas in d’Oefenschool. Hij was tijdens zijn loopbaan als leraar ook afgevaardigde van de oudervereniging, voorzitter van het pedagogisch college en van de vriendenkring van d’Oefenschool. Vrije tijd Toneel sinds 1968. Eens lekker gaan eten met vrienden. Vroeger ook gaan vissen.

Ronnie kreeg naar eigen zeggen veel reactie op zijn nominatie. “Ja, ik heb de indruk dat het toch wel leefde in ’t Steedje. Veel mensen kwamen me zeggen dat ze op mij gestemd hadden.”

In alle drukte van het toneel – vorige week vrijdag ging in ’t casino de 49ste productie van Onder Ons in première – viel Ronnie uit de lucht. “Het was zéker een verrassing. Ik had dit helemaal niet verwacht. De nominatie op zich vond ik trouwens ook al heel fijn. Mooie opsteker voor het amateurtoneel dat het vandaag niet makkelijk heeft”, klinkt het.

Toewijding

Bij Onder Ons is het momenteel alle hens aan dek: een van de spelers haakte te elfder ure af. “We hebben snel moeten schakelen. Mijn dochter Kelly valt nu in als aangeefster, de souffleuse staat straks ook op de scène. Maar het komt goed”, knipoogt Ronnie. Dat het amateurtheater door zijn Krak-titel nog eens in de picture komt, vindt hij meegenomen. “Véél gezelschappen hebben het moeilijk omdat ze geen vers bloed vinden. De tendens bij jongeren is dat ze van alles iets willen meepikken maar niet meer zo geëngageerd zijn als de ‘oude garde’. En wie kan het hen kwalijk nemen? Er is vandaag oneindig veel keuze in ontspanningsmogelijkheden en toneelspelen vraagt echt wel wat toewijding. Wij repeteren twee keer per week, op vaste dagen. Ik vind het de mooiste hobby ter wereld. Toneel spelen – én kijken – geeft zoveel meer voldoening dan een avondje voor de kijkbuis”, klinkt het.

55 jaar op de planken

Bij Onder Ons valt het al bij al nog mee qua spelerstekorten. “De schwung zit er goed in”, zegt Ronnie. “We hebben opnieuw wat jongere spelers aangeworven en die zijn allemaal heel enthousiast. We zitten nu met een mooie mix van leeftijden en dat is op alle vlakken boeiend. Verschillende visies? Ja, maar ze botsen nooit. En iedereen heeft eigen inbreng in de groep.”

Zelf staat Ronnie al 55 jaar op de planken, maar hij is nog lang niet de oudste van de hoop. Dat is Bibiana. “Met haar 84 jaartjes op de teller speelt ze niet meer actief mee, maar ze helpt nog graag bij de kaartenverkoop. Ons jongste lid Gwen is een jaar of dertig. Ik heb vroeger nog les aan haar gegeven. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat die jonge garde onze vereniging later wel overeind zal houden”, aldus Ronnie.

Toekomst

Zijn muze liet hem bij Onder Ons ook nog nooit in de steek. “Al neem ik er wel graag mijn tijd voor: soms laat ik een tekst eens een paar maanden liggen zodat hij wat kan rijpen. En ik schrijf ook altijd met het spelersveld voor ogen, zodat het stuk echt op ons lijf geschreven is. Ik weet als geen ander wat mijn spelers in hun mars hebben.”

Ronnie ziet de toekomst met Onder Ons kortom hoopvol in. “Er zijn tenslotte nóg wel van die jaren geweest dat het amateurtoneel in een dip zat. Alles komt terug – ook toneel kan plots weer hip worden bij de jeugd. En je moet je publiek natuurlijk verdienen. Altijd je beste beentje blijven voorzetten, is dus de boodschap.”