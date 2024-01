Patrick Dewispelaere is de Krak van Oostkamp: “Deze trofee is voor de vinten van Waardamme”

Patrick Dewispelaere is de nieuwe Krak van Oostkamp. De muziekliefhebber is een gewaardeerd medewerker van de lokale festivals Schaperock en Parkpop.

Patrick Dewispelaere Privé Patrick Dewispelaere (57) uit de Stokhovestraat in Waardamme is gehuwd met Patricia Mannens (52) en de fiere papa van Sien (23). Werk Patrick werkt bij de technische dienst van de gemeente Oostkamp als elektricien. Vrije tijd Al zijn vrije tijd gaat naar muziek. Enerzijds als organisator van concerten en events maar vooral voor technische ondersteuning zoals hoofd elektricien van Parkpop op het Bal van de Bollaerts, bij de optredens van harmonie Deugd Vaart Vreugd en de Trail ‘Oostkamp’. Patrick is een van de initiatiefnemers van Schaperock, Waardamme Swingt en het openingsevent van het evenementenplein.

Patrick was blij verrast toen hij in december naar voor geschoven werd als een van de vijf kandidaten van de Krak van Oostkamp. “Mijn nominatie zag ik al een beetje als een overwinning. Het feit dat je genomineerd bent, betekent dat er een zekere waardering is voor het werk dat je doet. Uitgekozen worden uit meer dan 24.000 Oostkampenaren is toch al een hele eer. Ik had ook niet verwacht dat ik uiteindelijk zou verkozen worden tot Krak van Oostkamp. Alle vijf de kandidaten verdienen deze titel, het zijn alle vijf Kraks in hun eigen context, met allemaal een mooi maatschappelijk verhaal”, vindt hij.

Trofee voor zeven

Patrick werkt meestal niet alleen, maar in een team samen met enkele vrienden, de groep die zich ‘de vinten van Waardamme’ noemt. Dit team heeft zich gevormd rond Schaperock. “Ik zie deze titel dan ook als een trofee voor ons alle zeven en niet voor mij alleen. Deze titel bewijst dan ook dat onze inspanningen om mensen samen te brengen rond muziek gewaardeerd wordt en dat geeft ons dan ook een boost om verder te werken met Schaperock, Waardamme Swingt en de openingsavond van het evenementenplein.”

Campagne

Zodra Patrick thuis verteld had dat hij genomineerd was als Krak van Oostkamp, was het zijn dochter Sien die het voortouw nam om via sociale mediakanalen stemmen te ronselen voor haar vader. “Zelf heb ik niet veel ondernomen, het was vooral mijn dochter Sien. Ze is een van de leiders van KSA Ten Rode en zal daar heel wat mensen gemobiliseerd hebben om op mij te stemmen. Ik heb ook vernomen dat er binnen de Parkpopfamilie heel wat berichten gedeeld werden om op mij te stemmen, waarvoor dank natuurlijk.”

Als we hem vragen vanwaar het engagement komt om waar nodig is mee te helpen, verwijst hij naar zijn onlangs overleden moeder Nelly Stevens. “Mama had ook dat sociale in zich. Ze hielp waar ze kon. Zo deed ze bijvoorbeeld soms boodschappen voor oudere mensen. Deze trofee is dan ook een beetje een ode aan mama, want zij heeft mij toch opgevoed tot wat ik vandaag ben.”

Dank aan stemmers

Patrick stelt zich zeer bescheiden op en ziet de titel als Krak van Oostkamp niet als een persoonlijke overwinning. “ Ik ben natuurlijk zeer blij met deze titel, maar ik wil er zeer veel mensen van laten meegenieten. Het is mede dankzij hen dat ik kansen krijg en gekregen heb om dingen te doen die onze maatschappij een beetje mee zon brengen, of moet ik zeggen muziek. Ik wil iedereen bedanken die mij naar de overwinning gestemd heeft, maar vooral mijn echtgenote en dochter die mij voor de volle 100 procent steunen in alle projecten de voorbije jaren”, besluit de ontroerde kersverse Krak van Oostkamp.