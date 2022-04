Prins Willy I in Turkije overleden

De Gullegemse Carnavalorde van de Vlaskapelle verkeert momenteel in een vreemde stemming. Er is de blijheid dat carnaval vieren weer kan, maar ook rouw om het heengaan op 5 april in Antalya (Turkije) van ex-prins 1981 en ordelid Willy Heernaert (75).

Willy werd op 20 maart 1947 in Gullegem geboren. Hij werkte haast zijn hele loopbaan als vertegenwoordiger in tapijten. Nadien vond hij een nieuwe uitdaging in de verkoop van appartementen aan de Turkse Riviera, zijn droombestemming waar hij in Alanya met zijn partner Martine Braekeveld een buitenverblijf had. Officieel bleef hij echter in Gullegem in de Bankstraat wonen. Op het moment van het overlijden was hij in Antalya met vakantie.

Na zijn verkiezing in 1981 als prins bleef hij binnen de orde bijzonder actief. “Hij is zelfs een tijdje voorzitter geweest, maar zal vooral bij velen van ons blijven voortleven als de welbespraakte presentator en praatvaar die iedereen wist in te pakken”, zegt huidig duovoorzitter Brecht Clauws. “Je kon hem ook niet gauw iets verkeerd vragen.”

Willy was de trotse pa van Inge en Glenn en de fiere pépé van Louis, Jeremy, Jelena, Viola, Wout en Aline.

Familie en vrienden kunnen Willy een laatste keer liefdevol omringen op vrijdag 15 april om 11.30 uur in de aula van het crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 in Kortrijk. Wie de dienst thuis wil volgen, kan inloggen op de livestream van Uitvaartzorg Ghillemyn.

Na de plechtigheid krijg de asurne een plaatsje in het urnenveld op het kerkhof van Gullegem. (AV)