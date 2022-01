Oostendenaar en AGSO topman Eddy Pannecoucke overleden aan corona

Op 29 december is Eddy Pannecoucke overleden. De topman van het Autonoom Gemeentebedrijf had een rijke carrière en zou net met pensioen gaan.

Eddy Pannecoucke werd in Oostende geboren op 12 december 1956 en verloor vroeg zijn moeder. Hij startte zijn beroepsloopbaan bij de FOD Financiën en klom er op tot gewestelijk directeur bij de Bijzondere Belastingsinpectie (BBI).

In de jaren ’90 werkte hij als financieel expert op de CVP-kabinetten van Wilfried Martens, Wivina Demeester en Jean-Luc Dehaene. Hij werkte ook mee aan de oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en was er jaren bestuurder.

Grote leegte

Oostende maakte kennis met Eddy Pannecoucke toen hij eind jaren ’90 als plaatselijk CVP-voorzitter de komst van Johan Van Hecke naar de badstad begeleidde. Hij trok zich begin jaren 2000 terug uit de actieve politiek om zich toe te leggen op de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende. Hij zou er 20 jaar afgevaardigd bestuurder blijven en was nauw betrokken bij de eerste Kursaalrenovatie (2004) en tal van andere grote stadsvernieuwingsprojecten.

Gewezen schepen Bart Bronders werkte 12 jaar met hem samen: “Ik heb zeer goed met hem samen gewerkt. Eddy speelde een belangrijke rol bij projecten als Nieuw Helmond, Icon of Militair Hospitaal. Hij stond mee aan de wieg van het Economisch Huis. Menselijk gezien is zijn heengaan bijzonder triestig en net op zo’n moment vlak voor zijn pensionering. Hij laat een grote leegte achter.”

Sociaal bewogen

Eddy Pannecoucke was ook jarenlang bestuurder bij Haven Oostende en het Economisch Huis. Hij was ook sociaal bewogen, actief bij serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee waar hij mee zijn schouders zette onder projecten voor kwetsbare jongeren. Zijn zoon Ruben : “Hij sukkelde met zijn gezondheid en is overleden ten gevolge van corona. Mijn vader heeft een rijk gevulde carrière waarbij hij zich voor de samenleving en onze geliefde stad Oostende heeft ingezet.”

Eddy Pannecoucke overleed in het AZ Damiaan als gevolg van een covid-besmetting. Hij zou eind 2021 net met pensioen gaan. Hij laat een echtgenote, zoon en dochter en 4 kleinkinderen na. Zijn vader Roger leeft nog en is 97. De afscheidsplechtigheid vindt woensdag om 13 uur plaats bij Uitvaart Lucas in de Stuiversstraat.

(EF)