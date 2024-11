“Hopen dat familie snel duidelijkheid krijgt”: grote verslagenheid na overlijden van populaire strandbaruitbater Maxim (26)

Knokke-Heist is in rouw na het plotse overlijden van Maxim Trio (26). De uitbater van Collins Club was een bekend gezicht in de kustgemeente, maar kwam afgelopen weekend om het leven tijdens een vakantie met zijn broer en vrienden in Panama. Op het strand kwamen mensen witte rozen en bloemen leggen. “Het is niet te vatten dat Maxim er niet meer is.”

En of het plotse overlijden van Maxim Trio (26) veel losmaakt in Knokke-Heist. Al twee dagen lang regent het op sociale media steunbetuigingen. Vooral het ongeloof overheerst. De omstandigheden van zijn overlijden blijven vooralsnog onduidelijk. Wellicht is het wachten tot na de autopsie vooraleer er antwoorden komen op de vele vragen.

De enige zekerheid is dat Maxim zaterdagochtend levenloos werd teruggevonden in bed in zijn hotelkamer in Panama. “Mijn beste vriend, grote broer of zoals bij velen bekend als nonkel Trio of voorzitter is zaterdagmorgen, na een nachtje stappen, levenloos in aangetroffen in zijn bed in het hotel in Panama waar we toen verbleven”, liet zijn broer Victor weten in een geschreven tekst, die de vader ons bezorgde. “Gezien zijn jeugdige leeftijd en goede fysieke paraatheid kwalificeren de autoriteiten dit als een verdacht overlijden.”

Hotspot

De familie en vele vrienden blijven in shock achter. Maxim Trio was dan ook een bekend en geliefd gezicht in Knokke-Heist. Sinds enkele jaren was hij onder andere de uitbater van de bekende strandbar Collins Club. Als tiener had Maxim nochtans andere dromen. Hij ging vol voor een carrière als wielrenner en offerde er veel voor op. Het resulteerde evenwel niet in topresultaten en uiteindelijk zette Trio zijn ambitie om wielerprof te worden opzij. “Eigenlijk stond het daarna in de sterren geschreven dat ik in de voetsporen zou treden van mijn ouders”, vertelde Maxim in eerdere interviews. Want stellen dat Maxim quasi opgroeide op het strand is niet overdreven. Nadat zijn wielerdroom in duigen viel, besloot Maxim een jaartje te gaan werken in de strandbar die zijn ouders al decennialang hadden op het strand van Knokke.

“Gezien zijn jeugdige leeftijd en goede fysieke paraatheid kwalificeren de autoriteiten dit als een verdacht overlijden”

En toen, in de zomer van 2018, kwam dé kans van zijn leven. De tweede strandbar van zijn ouders kwam deels te koop omdat de toenmalige partner uit de zaak stapte en Maxim besloot zijn nieuwe droom na te jagen. Het was de geboorte van de Collins Beach Club die de voorbije jaren uitgroeide tot een hotspot in de kustgemeente. Op een toplocatie, vlakbij het bekende Albertplein.

En de ‘sky was the limit’ voor Maxim. Hij stampte ook de ‘Collins Club: The Garden’ in ‘t Walletje uit de grond én opende in juni van dit jaar de deuren van zijn gloednieuwe zaak in Marbella op een steenworp van het strand. Het concept? Genieten van goede muziek en onze heerlijke cocktails, wijnen en tapas. Drukke tijden, maar Maxim was rotsvast van plan om alles te blijven combineren. Tussendoor maakte hij ook tijd voor familie en vrienden. Zo was Trio de voorzitter van FC Collins, het amateurvoetbalploegje dat vorige week nog in het nieuws kwam met hun naaktkalender. Ook daar is de verslagenheid enorm. “Als bezieler van FC Collins had je een gave om mensen samen te brengen”, zegt de vriendengroep in een boodschap. “We hadden nog zoveel dromen en ambities, op en naast het veld. Het voelt zo onwerkelijk en onrechtvaardig om al afscheid te moeten nemen van jou. Rust zacht lieve vriend.”

Duidelijkheid

De voorbije twee dagen kwamen groepjes vrienden samen op het strand van Knokke, dé plek waar Maxim thuis was. Op de plaats waar in de zomermaanden zijn beachbar Collins was gevestigd, haalden de vrienden herinneringen op en zochten ze steun bij elkaar. Ook maandagmiddag was dat het geval toen vrienden van de familie bloemen kwamen leggen. De rode draad? Het ongeloof. In Knokke-Heist komt de dood van Maxim duidelijk héél hard aan. “Het is niet te vatten. We zijn hier vandaag in de eerste plaats om onze steun te betuigen. We hopen vooral dat er snel duidelijkheid komt voor zijn ouders en broer. Zodat zij antwoorden krijgen”, lieten de familievrienden optekenen, waarna ze elkaars gezelschap opzochten. (MM)