Brugse pianist Roland Keereman overleden

De Brugse pianist, mandolinist, componist en orkestleider Roland Keereman is niet meer.

Reeds tijdens zijn muzikale studies ( klassieke muziek ) en universitaire studies (handelsingenieur), had Roland Keereman een orkest gevormd van 8 man met 2 zangeressen. In die tijd trad hij vooral op in shows en op bals doorheen België.

Naderhand breidde het succes zich uit naar het buitenland met ontelbare shows in Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Onder andere Marva en Jacky Lafon begonnen hun carrière bij Roland.

Toen hij met zijn orkest optrad aan de Belgische kust, werd hij ontdekt door een Duitse impresario. Het resulteerde in een tournee in Duitsland van 3 jaar (Berlijn, München, Karlsruhe, Frankfurt, Koblenz, Meersburg, Ruhpolding…) en Oostenrijk (Wenen, Salzburg…).

Voorstellen voor optredens in Zuid-Afrika, Japan, Finland en Zwitserland volgden. Daarna waren er twee tournees van 4 maanden in de meest selecte clubs van Turkije, waaronder de Anadolu Külübü op het eiland Büyükada in de Zee van Marmara met onder meer optredens voor koning Hussein en de Shah van Iran met zijn echtgenote Farah Diba.

Vanaf de jaren 90 schakelt hij over op kleinere formaties, onder andere met Hongaarse violist Janos Csikos en het Trio Roland Keereman. Die jaren werden gekenmerkt door nationale en internationale congressen in casino’s en grote hotels in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, en een tournee in Spanje

Roland nam gedurende zijn carrière een aantal albums op, namelijk een full album met zijn orkest in 1973, 20 years Eurovision met mensen uit het VRT jazzorkest, 5 piano-albums en een mandoline album. Koningin Fabiola was fan van zijn eigen compositie.

Hij is de vader van producer/liedjesschrijver Peter Keereman en schoonvader van de Corina, solo-zangeres en onder andere lid van de Willy Sommers Band. Roland overlijdt in AZ Maria Middelares in Gent op 85-jarige leeftijd.